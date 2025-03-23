Хитрый ход Украины: проведет ли Киев выборы

«Только видимость. Они прекрасно понимают, что нужно говорить публично перед тем, как окончательно послать Украину в далекое путешествие. Вот они делают вид, что переговариваются. Ну совсем без переговоров не получается, надо объяснить общественному мнению ситуации. Внутри страны мало кто интересуется, но мировому сообществу это нужно: “Вот видите, мы ведем переговоры, но не получается”. Ничего не будет. Ничего», — в заключение добавил эксперт о заявлениях Уиткоффа.