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Хитрый ход Украины: проведет ли Киев выборы

Американский дипломат Стив Уиткофф поделился радостной новостью, что Украина готова провести президентские выборы, чтобы подтвердить легитимность власти. Тем не менее специально для ВФокусе Mail эксперт объяснил, что демократических процедур на Украине лучше не ждать.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который совсем недавно представлял американскую сторону на переговорах с российским президентом Путиным в Москве, заявил в эфире подкаста журналиста Такера Карслона, что украинская сторона признала необходимость проведения выборов в стране. Как подчеркнул дипломат, итогом переговоров Ермака и американцев стало согласие на проведение выборов президента в ближайшее время.

Ранее Зеленский полностью отказался от идеи организации электорального цикла в стране, аргументировав это тем, что выборов в «воюющей» стране быть не может. Владимир Путин в свою очередь много раз подчеркивал, что если Россия прямо сейчас подпишет договоренности с Украиной, то они не будут легитимными, ведь лидером киевского режима формально должен являться глава Верховной Рады Стефанчук, так как президентские полномочия Зеленского кончились.

«Вот фишка-то в чем. Засада в чем», — подчеркнул глава российского государства.

В свою очередь, в Белом доме также положительно оценивают ход переговоров с Москвой. Дональд Трамп назвал свое общение с Владимиром Путиным «рациональным».

В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Юрий Бондаренко поделился, что не верит ни в какие выборы на Украине.

По словам эксперта, украинская сторона в реальности никогда не пойдет на проведение выборов до окончания конфликта — никаких сигналов, кроме заявлений американской стороны мир так и не увидел.

«Только видимость. Они прекрасно понимают, что нужно говорить публично перед тем, как окончательно послать Украину в далекое путешествие. Вот они делают вид, что переговариваются. Ну совсем без переговоров не получается, надо объяснить общественному мнению ситуации. Внутри страны мало кто интересуется, но мировому сообществу это нужно: “Вот видите, мы ведем переговоры, но не получается”. Ничего не будет. Ничего», — в заключение добавил эксперт о заявлениях Уиткоффа.

Юрий Бондаренко подчеркнул, что ожидать реального проведения демократических процедур на Украине в ближайшее время не стоит.