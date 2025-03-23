Хитрый ход Украины: проведет ли Киев выборы

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который совсем недавно представлял американскую сторону на переговорах с российским президентом Путиным в Москве, заявил в эфире подкаста журналиста Такера Карслона, что украинская сторона признала необходимость проведения выборов в стране. Как подчеркнул дипломат, итогом переговоров Ермака и американцев стало согласие на проведение выборов президента в ближайшее время.
Ранее Зеленский полностью отказался от идеи организации электорального цикла в стране, аргументировав это тем, что выборов в «воюющей» стране быть не может. Владимир Путин в свою очередь много раз подчеркивал, что если Россия прямо сейчас подпишет договоренности с Украиной, то они не будут легитимными, ведь лидером киевского режима формально должен являться глава Верховной Рады Стефанчук, так как президентские полномочия Зеленского кончились.
«Вот фишка-то в чем. Засада в чем», — подчеркнул глава российского государства.
В свою очередь, в Белом доме также положительно оценивают ход переговоров с Москвой. Дональд Трамп назвал свое общение с Владимиром Путиным «рациональным».
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Юрий Бондаренко поделился, что не верит ни в какие выборы на Украине.
По словам эксперта, украинская сторона в реальности никогда не пойдет на проведение выборов до окончания конфликта — никаких сигналов, кроме заявлений американской стороны мир так и не увидел.
«Только видимость. Они прекрасно понимают, что нужно говорить публично перед тем, как окончательно послать Украину в далекое путешествие. Вот они делают вид, что переговариваются. Ну совсем без переговоров не получается, надо объяснить общественному мнению ситуации. Внутри страны мало кто интересуется, но мировому сообществу это нужно: “Вот видите, мы ведем переговоры, но не получается”. Ничего не будет. Ничего», — в заключение добавил эксперт о заявлениях Уиткоффа.
Юрий Бондаренко подчеркнул, что ожидать реального проведения демократических процедур на Украине в ближайшее время не стоит.