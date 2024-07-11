Хит The Killers «Mr. Brightside» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Лидер The Killers Брэндон Флауэрс заявил в беседе с представителями Книги рекордов Гиннесса, что коллектив никогда не устает исполнять Mr. Brightside.
«Для нас она все так же заразительна. Знаю, некоторые люди этого не понимают, но они могут увидеть реакцию на концертах», — поделился музыкант.
Mr. Brightside — это крупнейший сингл, который, как ни странно, за все эти годы так и не смог возглавить британский хит-парад. Трек занял десятую строчку после премьеры и впоследствии никогда не поднимался выше.
Песня вошла в дебютный альбом The Killers «Hot Fuss» (2004). В ней поется о ревности, съедающей лирического героя. Текст основан на реальных событиях из жизни Флауэрса: однажды он зашел в паб в Лас-Вегасе и обнаружил, что его девушка ему изменяет. Некоторые критики назвали Mr. Brightside «песней десятилетия». Она была номинирована на «Грэмми», но премию в итоге не получила.
Ранее The Killers приостановили концерт в Лондоне, чтобы посмотреть на победу сборной Англии в полуфинале Евро-2024.