Хит The Killers «Mr. Brightside» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Песня вошла в дебютный альбом The Killers «Hot Fuss» (2004). В ней поется о ревности, съедающей лирического героя. Текст основан на реальных событиях из жизни Флауэрса: однажды он зашел в паб в Лас-Вегасе и обнаружил, что его девушка ему изменяет. Некоторые критики назвали Mr. Brightside «песней десятилетия». Она была номинирована на «Грэмми», но премию в итоге не получила.