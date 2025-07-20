Хищения в Белгороде и Курске: эксперт заявил о приравнивании воровства казнокрадов к госизмене

«Законодательные акты, регулирующие ответственность чиновников в этой сфере, будут ужесточаться. Таков тренд, тенденция сегодняшнего времени, уникального исторического периода, когда наша страна участвует в боевых действиях, борется за свое будущее, территориальную целостность, независимость. За время проведения специальной военной операции мы все наблюдаем за тем, как в нашей стране появляется именно патриотическое гражданское общество. Поэтому ответственность должностных лиц в любом случае будет расти, и я думаю, что многим чиновникам надо задуматься, прежде чем идти на коррупционные преступления в этой сфере», — подчеркнул политолог.