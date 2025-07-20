Хищения в Белгороде и Курске: эксперт заявил о приравнивании воровства казнокрадов к госизмене

Экс-главе управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексею Сошникову и двум его бывшим подчиненным — руководителю управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларисе Стрелецкой и замначальнику по производству Андрею Решетько предъявлено обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в регионе, граничащем с Украиной.
«В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата). Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также уточняется, что в Москву этапирован ранее арестованный по этому делу новосибирский бизнесмен Сергей Петряков.
Как указано на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы, новые фигуранты дела были арестованы в пятницу в Мещанском районном суде. Судебные постановления никто из них в апелляции пока не обжаловал.
Белгородская область — не первый регион, где были выявлены существенные нарушения при возведении оборонительных сооружений. Ранее стало известно о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны экс-губернатор региона Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов, а также ряд других чиновников. По версии следствия, задержанные присвоили более 4 млрд рублей.
О том, какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить хищений при возведении инфраструктуры, связанной с обеспечением государственной безопасности, специально для ВФокусе Mail рассказал руководитель Центра политического просвещения, крымский политолог Иван Мезюхо.
«Сейчас существует тренд на расследование в области обеспечения государственной безопасности. Мы все наблюдаем за громкими делами в Министерстве обороны, за уголовными делами, связанными со строительством оборонительных учреждений в регионах нашей страны. Как я понимаю, государство на самом высшем уровне приняло решение навести порядок в этой сфере, и это встречает большой общественный резонанс и одобрение со стороны гражданского общества нашей страны», — сказал Мезюхо.
Эксперт уверен, что практика ужесточения наказания за подобные преступления будет шириться.
«Законодательные акты, регулирующие ответственность чиновников в этой сфере, будут ужесточаться. Таков тренд, тенденция сегодняшнего времени, уникального исторического периода, когда наша страна участвует в боевых действиях, борется за свое будущее, территориальную целостность, независимость. За время проведения специальной военной операции мы все наблюдаем за тем, как в нашей стране появляется именно патриотическое гражданское общество. Поэтому ответственность должностных лиц в любом случае будет расти, и я думаю, что многим чиновникам надо задуматься, прежде чем идти на коррупционные преступления в этой сфере», — подчеркнул политолог.
Он добавил, что такие преступления в дальнейшем будут приравнены к государственной измене и квалифицироваться именно по этой статье УК РФ.
«Я думаю, что в данном случае такие преступления, исходя из тренда ужесточения наказания, могут быть вообще приравнены к государственной измене. А это серьезные последствия для лиц, которые совершают подобные правонарушения. И это очень серьезно, это пятно на всю жизнь», — заключил эксперт.
Напомним, что в настоящее время за преступления, подпадающие под статью 275 УК РФ «Государственная измена», грозит до 20 лет лишения свободы.