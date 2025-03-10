Хирурги удалили редкую опухоль у шимпанзе в Свердловской области

Животное в начале февраля стало проявлять беспокойство из-за боли в области уха. Ветеринары в ходе осмотра обнаружили у Марты новообразование в слуховом проходе и выполнили его биопсию, которая выявила довольно редкую опухоль — аденокистозную карциному. Врач-онколог Самир Гарибов и завотделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов прибыли в зоосад. Медики, несмотря на различие в анатомии человека и шимпанзе, провели успешную операцию.