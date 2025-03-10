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Хирурги удалили редкую опухоль у шимпанзе в Свердловской области

Хирурги из Свердловского областного онкологического диспансера спасли жизнь 24-летней шимпанзе по кличке Марта, которая живет в Екатеринбургском зоопарке. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщили в пресс-службе регионального отделения Минздрава РФ.

Источник: Пресс-служба Минздрава Свердловской области

Животное в начале февраля стало проявлять беспокойство из-за боли в области уха. Ветеринары в ходе осмотра обнаружили у Марты новообразование в слуховом проходе и выполнили его биопсию, которая выявила довольно редкую опухоль — аденокистозную карциному. Врач-онколог Самир Гарибов и завотделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов прибыли в зоосад. Медики, несмотря на различие в анатомии человека и шимпанзе, провели успешную операцию.

— Новообразование у Марты радикально удалили методом электрокоагуляции, который позволяет одномоментно запаивать сосуды, питающие опухоль и окружающие здоровые ткани, предотвращая кровопотерю, — передает официальный Telegram-канал ведомства по Свердловской области.

Столичные эксперты также регулярно спасают жизни домашних любимцев жителей города. Так, в конце ноября специалисты кунцевской ветклиники удалили огромный камень — диаметром около пяти сантиметров — из мочевого пузыря собаки.