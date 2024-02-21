Хирурги отделили полушария мозга у страдающего эпилепсией подростка

У подростка из Ленобласти детский церебральный паралич. Несмотря на диагноз он ходил в школу и учился наравне с одноклассниками. Первый приступ эпилепсии у него произошел четыре года назад. Со временем количество приступов увеличилось до 20 в день, ребенка перевели на домашнее обучение. Эффекта от лекарств практически не было.