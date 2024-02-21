Хирурги отделили полушария мозга у страдающего эпилепсией подростка

В Петербурге хирурги ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России провели сложную операцию на головном мозге у 15-летнего подростка. Она отделили полушария, чтобы помочь страдающему от эпилепсии пациенту. Подробности приводятся на сайте медицинского учреждения.
У подростка из Ленобласти детский церебральный паралич. Несмотря на диагноз он ходил в школу и учился наравне с одноклассниками. Первый приступ эпилепсии у него произошел четыре года назад. Со временем количество приступов увеличилось до 20 в день, ребенка перевели на домашнее обучение. Эффекта от лекарств практически не было.
В Центре Алмазова уточнили: ведущий эпилептический очаг в мозге обычно удаляют. Но у их пациента было поражено все правое полушарие.
У ребенка на МРТ обнаружилось кистозно-атрофическое изменение правого полушария головного мозга — оно было несколько уменьшено в размере, с наличием мелких кист. Данные электроэнцефалографии тоже показали, что приступы идут с правого полушария мозга, причем диффузно — то есть все полушарие было эпилептизировано.
Таким пациентам показано удаление полушария. Но несколько десятилетий назад были созданы способы по сохранению полушария — операция гемисферотомия. В ходе нее пересекаются волокна, по которым передается импульс от приступа. Этот метод лечения и был прописан юному пациенту.
«Во время операции мы использовали нейронавигационную станцию, позволяющую точно ориентироваться в отделах мозга и пересекать только нужные волокна. С анатомической точки зрения, пересекаются пути, в составе которых следуют двигательные волокна и тракты, отвечающие за память, однако у пациента с эпилепсией по ним преимущественно идет постоянная патологическая импульсация. И главной целью было избавление ребенка от приступов», — объяснил Кирилл Сысоев, один из проводивших операцию хирургов.
Он также уточнил, что во время приступов нарушаются функции мозга. Кроме того, приступы чреваты тяжелыми последствиями.
«Головной мозг очень страдает и испытывает гипоксию. Постепенно происходит необратимая утрата физических и интеллектуальных функций», — дополнил Кирилл Сысоев.
Окончательно оценить результаты гемисферотомии можно через полгода. Известно, что у пациента на дооперационном уровне сохранились двигательные функции. У подростка наблюдаются проблемы с кратковременной памятью. Но в Центре Алмазова считают, что она со временем восстановится.
Ранее новосибирские хирурги спасли пятилетнюю девочку, в мозге которой была громадная киста. Новообразование появилось из-за паразитарной инфекции — эхинококкоза. Киста занимала практически весь объем правого полушария и сдавливала мозг. Девочка жаловалась на головные боли и поступила в больницу с параличом левых руки и ноги.