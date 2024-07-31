Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург объяснил, можно ли есть арбузные косточки

Летом многие налегают на арбузы. Причем некоторые поедают розовую мякоть вместе с косточками. Опасно ли это, объяснил хирург Александр Умнов.

Источник: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что из-за косточки, забившей устье аппендикса, может теоретически начаться аппендицит. Затем возникнет каскад патологических процессов. Однако такое, по словам Александра Умнова, крайне редко случается у тех, кто проглотил арбузные косточки. «И не прорастет арбуз у нас нигде, ибо нет нужных ему условий», — заметил врач.

Хирург подчеркнул, что, если у человека нет проблем с ЖКТ, арбузная косточка вряд ли нанесет организму вред. А вот если человек уже сталкивался с нарушениями работы кишечника, поедание такого «деликатеса» может привести к воспалению, повышенному риску возникновения синдрома раздраженного кишечника и колита.

Кроме того, косточки не перевариваются, поэтому существует риск появления так называемого фитобезоара, состоящего из кусочков пищи и косточек, которые закупоривают просвет тонкого кишечника. Это становится причиной кишечной непроходимости.

Некоторые любят есть арбуз с хлебом. Однако есть заболевания, при которых сочетать эти продукты нельзя.

Айгуль Сабитова