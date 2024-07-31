Хирург объяснил, можно ли есть арбузные косточки

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что из-за косточки, забившей устье аппендикса, может теоретически начаться аппендицит. Затем возникнет каскад патологических процессов. Однако такое, по словам Александра Умнова, крайне редко случается у тех, кто проглотил арбузные косточки. «И не прорастет арбуз у нас нигде, ибо нет нужных ему условий», — заметил врач.