Хирург объяснил, можно ли есть арбузные косточки

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что из-за косточки, забившей устье аппендикса, может теоретически начаться аппендицит. Затем возникнет каскад патологических процессов. Однако такое, по словам Александра Умнова, крайне редко случается у тех, кто проглотил арбузные косточки. «И не прорастет арбуз у нас нигде, ибо нет нужных ему условий», — заметил врач.
Хирург подчеркнул, что, если у человека нет проблем с ЖКТ, арбузная косточка вряд ли нанесет организму вред. А вот если человек уже сталкивался с нарушениями работы кишечника, поедание такого «деликатеса» может привести к воспалению, повышенному риску возникновения синдрома раздраженного кишечника и колита.
Кроме того, косточки не перевариваются, поэтому существует риск появления так называемого фитобезоара, состоящего из кусочков пищи и косточек, которые закупоривают просвет тонкого кишечника. Это становится причиной кишечной непроходимости.
Некоторые любят есть арбуз с хлебом. Однако есть заболевания, при которых сочетать эти продукты нельзя.
Айгуль Сабитова