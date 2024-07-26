Хирург назвал способы сберечь сердце во время жары

В знойную погоду, когда сложно найти место, чтобы спрятаться от солнца, страдает весь организм. Она приводит к потере воды и микроэлементов, и, следовательно, возрастает нагрузка на сердце. Ему приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь и доставлять кислород. Одно из проявлений этого процесса — учащенное дыхание.
«Все эти процессы могут стать причиной развития инфаркта, инсульта, обострения сердечной недостаточности, а также нарушений ритма сердца, некоторые из которых могут оказаться фатальными», — говорит Ашот Григорьян, кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
В зоне риска находятся диабетики, люди с высоким уровнем холестерина и ожирением, а также те, кто хотя бы раз сталкивался с сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеет генетическую предрасположенность к ним.
Как защитить сердце в летний период
Риск возникновения сердечных заболеваний возрастает с возрастом, однако и людям до 30 лет обязательно нужно знать, как правильно вести себя в жаркий период, чтобы избежать возможных проблем.
Избегайте перегревания
Не стоит выходить на улицу, когда воздух прогревается до +30°С, а солнце особенно активно. Лучше оставаться в прохладном помещении с кондиционером и вентилятором. Это снизит нагрузку на сердце.
Пейте больше воды
Поскольку в жару организм теряет воду, важно помнить о питьевом режиме, особенно если в зной нет возможности остаться в прохладном помещении или условия работы не предполагают использование кондиционера.
Не забывайте про лекарства
Если лечащий врач назначил препараты, необходимо не забывать их принимать. А в случае недомогания лучше обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.
Соблюдайте диету
В жаркую погоду стоит отказаться от алкоголя, напитков с повышенным содержанием кофеина, а также жирной еды, так как они могут усилить обезвоживание.
Не перенапрягайтесь
Спорт — это хорошо, но только не в жаркую погоду. Экстремальные тренировки в зной опасны даже для людей без сердечно-сосудистых заболеваний.
Если обойтись без тренировок не получается, прислушайтесь к советам эксперта о том, как правильно заниматься спортом в жару.
Анна Морозова