Хирург назвал способы сберечь сердце во время жары

В знойную погоду, когда сложно найти место, чтобы спрятаться от солнца, страдает весь организм. Она приводит к потере воды и микроэлементов, и, следовательно, возрастает нагрузка на сердце. Ему приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь и доставлять кислород. Одно из проявлений этого процесса — учащенное дыхание.