Хирург: о чем говорят случаи газовой гангрены на украинском фронте

Ситуация начала меняться лишь с 1916 года, когда была внедрена система этапного лечения с эвакуацией по назначению. Решающую роль сыграло распространение метода ранней радикальной хирургической обработки ран, при которой иссекались все поврежденные ткани. Британские хирурги, использовавшие метод Карреля-Дэкина с антисептическими растворами, добились снижения смертности до 20−25% в специализированных госпиталях. Однако на большинстве участков фронта средний показатель оставался значительно выше — около 40−50%, поскольку многие раненые поступали слишком поздно.