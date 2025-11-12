Хирург: о чем говорят случаи газовой гангрены на украинском фронте

Окопный апокалипсис
Украинские медики сообщают о возрождении газовой гангрены — инфекции, считавшейся пережитком окопных сражений времен Первой мировой войны. Бактерии вида Clostridium, вызывающие это заболевание, стремительно размножаются в глубоких ранах от пуль и осколков, если эвакуация запаздывает. Из-за доминирования дронов на фронте транспортировка раненых иногда оказывается самоубийственной затеей, что вынуждает медиков работать в подземных бункерах, где далеко не всегда невозможно обеспечить абсолютную стерильность.
Издание The Telegraph приводит слова добровольца-медика, который говорит, что никогда не видел таких тяжелых осложнений в своей практике. По его мнению, всему виной — проблема с эвакуацией раненых солдат.
Газовая гангрена представляет собой опасную инфекцию мышечных тканей, возбудителем которой выступают бактерии Clostridium. Характерный симптом заболевания — образование газовых пузырей под кожей, что и дало название этой патологии.
Патогенные микроорганизмы стремительно размножаются в бескислородной среде омертвевших тканей, вызывая у пораженного интенсивный болевой синдром, выраженный отек, изменение цвета кожных покровов и характерный хруст при пальпации, обусловленный движением газа в тканях.
В отличие от сухой гангрены, развивающейся вследствие нарушения кровоснабжения и протекающей относительно медленно без газообразования, газовая гангрена отличается молниеносным течением и высокой летальностью. Инфекция возникает при глубоких проникающих ранениях — огнестрельных или осколочных, — особенно в условиях несвоевременного оказания медицинской помощи.
Системный коллапс
По словам военного хирурга, полковника в отставке Владимира Хорошева, эта тяжелая инфекция возникает не сама по себе, а является следствием фундаментальных проблем в организации полевой медицины.
Газовая гангрена — это чаще всего неправильное действие полевой медицины. Несвоевременная обработка ран, даже самых незначительных — пулевых или осколочных. Это очень тяжелое осложнение, и если человека удается спасти, то он навсегда остается инвалидом.
Эксперт связывает эту проблему с катастрофической перегруженностью медицинской системы и неподготовленностью гражданских врачей к работе с боевыми ранениями. «Полевая военная медицина не справляется с огромным потоком раненых, — констатирует он. — Раненых рассылают по самым разным гражданским больницам — районным, поселковым, где работают врачи, которые не владеют спецификой лечения боевых ранений».
«За два года моей работы в Джиллалабадской бригаде мы не столкнулись ни с одним случаем газовой гангрены, — заявил Хорошев. — А в афганских войсках, где было недостаточное внимание к обработке ран, такие случаи бывали нередко».
Мрачные страницы истории
Газовая гангрена стала одним из самых страшных медицинских явлений времен Первой мировой войны. В начале военных действий уровень смертности от этой инфекции достигал катастрофических 80−90%. Отсутствие эффективной системы эвакуации и запаздывание медицинской помощи создавали идеальные условия для развития инфекции в лишенных кислорода тканях.
Ситуация начала меняться лишь с 1916 года, когда была внедрена система этапного лечения с эвакуацией по назначению. Решающую роль сыграло распространение метода ранней радикальной хирургической обработки ран, при которой иссекались все поврежденные ткани. Британские хирурги, использовавшие метод Карреля-Дэкина с антисептическими растворами, добились снижения смертности до 20−25% в специализированных госпиталях. Однако на большинстве участков фронта средний показатель оставался значительно выше — около 40−50%, поскольку многие раненые поступали слишком поздно.
Особенностью газовой гангрены было ее стремительное развитие — инфекция могла убить человека за 24−48 часов через септический шок и полиорганную недостаточность. Историки медицины отмечают, что от инфекций, включая газовую гангрену, погибло больше солдат, чем от любого другого вида оружия, кроме артиллерии.