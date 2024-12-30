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Хип-хоп-артистка Little Simz выпустила трек Hello, Hi

Британская хип-хоп-исполнительница Little Simz неожиданно представила свежий сингл под названием Hello, Hi. Обложкой к песне послужило забавное селфи артистки. Продюсерами трека выступили SHYY и Rigas.

Источник: Звук

Британская хип-хоп-исполнительница Little Simz неожиданно представила свежий сингл под названием Hello, Hi. Обложкой к песне послужило забавное селфи артистки. Продюсерами трека выступили SHYY и Rigas.

В Hello, Hi рэперша рассуждает об успехе и хвастается своими достижениями. «Ты знаешь кого-нибудь, кто смешивает жанры, как я? Неужели ты не понимаешь, я самая крутая из всех», — заявляет Little Simz в новом сингле.

Некоторые фанаты также предполагают, что этим релизом исполнительница намекает на скорый выход нового альбома. Последний студийник Little Simz под названием NO THANK YOU увидел свет в декабре 2022 года.

Ранее рэперша отметилась в лонгплее Moon Music (2024) поп-рок-группы Coldpay. Она приняла участие в записи песни WE PRAY вместе с Burna Boy, Elyanna и Tini.