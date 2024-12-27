Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хип-хоп-артистка Doechii представит шоу Denial Is A River 2 января

Американская хип-хоп-исполнительница Doechii опубликовала в своих социальных сетях трейлер нового шоу под названием Denial Is A River. Премьера проекта должна состоятся 2 января 2025 года.

Источник: Звук

Американская хип-хоп-исполнительница Doechii опубликовала в своих социальных сетях трейлер нового шоу под названием Denial Is A River. Премьера проекта должна состоятся 2 января 2025 года.

В тизере, снятом в стиле американского комедийного сериала «Дела семейные» (1989−1999), кроме самой Doechii можно увидеть Зака Фокса, Schoolboy Q, Рики Томпсона, Teezo Touchdown, Earl Sweatshirt, H Wood, DJ Miss Milan, Baby Tate и SiR. Что конкретно будет представлять собой новый проект исполнительницы, пока неизвестно.

Название шоу, Denial Is A River, также отсылает к одноименному треку из третьего микстейпа Doechii «Alligator Bites Never Heal» (2024), получившему номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

Ранее Кендрик Ламар назвал Doechii лучшей артисткой в современном хип-хопе.