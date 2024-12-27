Хип-хоп-артистка Doechii представит шоу Denial Is A River 2 января

Американская хип-хоп-исполнительница Doechii опубликовала в своих социальных сетях трейлер нового шоу под названием Denial Is A River. Премьера проекта должна состоятся 2 января 2025 года.
В тизере, снятом в стиле американского комедийного сериала «Дела семейные» (1989−1999), кроме самой Doechii можно увидеть Зака Фокса, Schoolboy Q, Рики Томпсона, Teezo Touchdown, Earl Sweatshirt, H Wood, DJ Miss Milan, Baby Tate и SiR. Что конкретно будет представлять собой новый проект исполнительницы, пока неизвестно.
Название шоу, Denial Is A River, также отсылает к одноименному треку из третьего микстейпа Doechii «Alligator Bites Never Heal» (2024), получившему номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».
Ранее Кендрик Ламар назвал Doechii лучшей артисткой в современном хип-хопе.