Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок

«Мы вернули ему историческое название “Парк пионеров” и, к слову, установили в этом парке скульптуру Колобка. Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, ещё в 1844 году она опубликовала книгу “Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою”. Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни», — рассказал Хинштейн президенту.