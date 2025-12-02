Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину о курских корнях сказочного персонажа Колобка, который, по его словам, впервые появился на страницах книги писательницы, уроженки Курска.
Во вторник на встрече с Владимиром Путиным Хинштейн рассказал о реновации детского парка в центре Курска.
«Мы вернули ему историческое название “Парк пионеров” и, к слову, установили в этом парке скульптуру Колобка. Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, ещё в 1844 году она опубликовала книгу “Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою”. Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни», — рассказал Хинштейн президенту.