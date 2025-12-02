Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок

Хинштейн рассказал, что Колобок впервые появился в книге писательницы из Курска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину о курских корнях сказочного персонажа Колобка, который, по его словам, впервые появился на страницах книги писательницы, уроженки Курска.

Во вторник на встрече с Владимиром Путиным Хинштейн рассказал о реновации детского парка в центре Курска.

«Мы вернули ему историческое название “Парк пионеров” и, к слову, установили в этом парке скульптуру Колобка. Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, ещё в 1844 году она опубликовала книгу “Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою”. Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни», — рассказал Хинштейн президенту.