Химики создали вещество, снижающее вероятность образования тромбов

Исследователи Воронежского госуниверситета совместно с коллегами из других научных организаций использовали в качестве подобных мишеней факторы Xa и XIa и смогли разработать соединения, которые в перспективе могут быть применены для проведения комплекса лечебных мероприятий, препятствующих формированию тромбов, что обусловлено двойным ингибированием этих белков. Исследование вышло в журнале Molecules.
Факторы свертывания Xa и XIa рассматриваются как важные потенциальные мишени для разработки новых высокоэффективных антикоагулянтов, которые будут иметь низкие риски с точки зрения кровотечений. Если для фактора Ха в настоящее время одобренные к применению препараты существуют, хотя и обладают существенными недостатками, то для фактора XIa эта задача пока не решена.
Учёные разработали эффективные ингибиторы факторов свертывания крови Ха и XIa на основе конденсированных гидрохинолинов — специальных биологически активных веществ. Это может быть использовано для лечения и профилактики тромбообразования. Экспериментальные данные по определению in vitro ингибирующей активности по отношению к факторам Xa и XIa, демонстрируют высокий потенциал данных соединений как двойных ингибиторов. Сами ингибиторы снижают активность ферментов в организме.
«Технической проблемой стал поиск соединений для проведения комплексной антикоагулянтной терапии. Предложенные соединения характеризуются высокой эффективностью. Ещё одна проблема — разработка простого в исполнении способа получения ингибиторов факторов свертывания крови Xa и XIa — замещённых пирролохинолинтиазолонов, позволяющих осуществить синтез целевых продуктов в результате последовательных взаимодействий», — отметил Хидмет Шихалиев, один из авторов работы.
Стратегия молекулярного дизайна новых дуальных антикоагулянтов предусматривала несколько направлений: введение в молекулы гидрохинолинов реакционноспособных линкерных групп для расширения номенклатуры линеарно-связанных производных и введение в молекулу фармакофорных групп, гидрофильных групп, атомов галогенов. Это позволяет позволило проявления максимального суммарного биологического действия.
Как отмечают исследователи, разрабатываемые дуальные антикоагулянты на платформе гидрохинолина станут основой для получения эффективных и безопасных лекарственных средств.