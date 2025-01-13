Химики создали вещество, снижающее вероятность образования тромбов

Факторы свертывания Xa и XIa рассматриваются как важные потенциальные мишени для разработки новых высокоэффективных антикоагулянтов, которые будут иметь низкие риски с точки зрения кровотечений. Если для фактора Ха в настоящее время одобренные к применению препараты существуют, хотя и обладают существенными недостатками, то для фактора XIa эта задача пока не решена.