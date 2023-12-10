Химики нашли способ создавать лекарства в организме пациента

В обычных лекарствах, вводимых в виде инъекций или таблеток, активная молекула лекарства циркулирует по всему организму, заполняя не только целевой участок, но и здоровые ткани. Возникающие в результате побочные эффекты могут быть настолько серьезными, что лечение придется прекратить из-за необратимого урона здоровью. Сборка лекарственных препаратов в нужных местах тела способна минимизировать негативные последствия применению, говорится в статье.