Химик Поликарпова посоветовала стирать натуральные ткани на деликатном режиме

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова дала советы по стирке одежды.
В беседе с Life.ru она рекомендовала выбирать мягкие жидкие моющие средства, поскольку они менее агрессивны и лучше сохраняют структуру ткани.
«Натуральные ткани стирайте на деликатном режиме и при температуре не выше 30—40 °C. Для дополнительной защиты используйте специальные мешки для стирки», — сказала Поликарпова.
По её словам, желательно стирать вместе одежду похожих оттенков. Также можно использовать кондиционеры для белья, считает она.
Ранее эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова дала рекомендации по выбору стирального порошка.