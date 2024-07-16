Химик оценил безопасность моющих средств для уборки дома

«Например, многие средства для унитаза содержат активный хлор. Ничего плохого в этом нет. Потому что хлор — самое эффективное дезинфицирующее средство. Так же и отбеливающие средства. Раньше вовсю отбеливали той же хлоркой. Белизна продавалась. Но это самое кондовое, самое дешевое радикальное средство. Сейчас есть масса других не содержащих хлор средств, которые используют активно и в стиральных машинах», — сказал эксперт.