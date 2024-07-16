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Химик оценил безопасность моющих средств для уборки дома

Почти все моющие средства, которые используются для уборки дома, являются безопасными для здоровья.

Источник: Freepik

Об этом Pravda.Ru рассказал независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов.

«Например, многие средства для унитаза содержат активный хлор. Ничего плохого в этом нет. Потому что хлор — самое эффективное дезинфицирующее средство. Так же и отбеливающие средства. Раньше вовсю отбеливали той же хлоркой. Белизна продавалась. Но это самое кондовое, самое дешевое радикальное средство. Сейчас есть масса других не содержащих хлор средств, которые используют активно и в стиральных машинах», — сказал эксперт.

По его словам, любые средства для стирки — гели, порошки и капсулы — также безопасны для использования, потому что они проходят контроль до выхода на рынок.

При этом опасными могут быть средства для прочистки засоров в канализации на основе щелочи, предупредил Орлов. Их он рекомендует использовать в перчатках.