Химик объяснила, почему шампунем «3 в 1» так легко испортить волосы

Что касается геля для душа, то он необходим для очищения кожи тела. В его состав входят ПАВ, масла, успокаивающие и увлажняющие компоненты, консерванты. Качественный гель для душа после использования не должен оставлять чувство сухости и стянутости кожи. При этом даже самый мягкий гель для душа содержит больше обезжиривающих кожу веществ, чем шампунь, поэтому его рекомендуют использовать для очищения кожи головы и волос только в крайних случаях, чтобы не нарушать естественный гидролипидный барьер кожи.