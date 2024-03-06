Химик объяснила, почему шампунем «3 в 1» так легко испортить волосы

По слова эксперта, у шампуня, кондиционера и геля для душа — разные задачи, и они по-разному воздействуют на волосы, кожу головы и тела.
Основная задача шампуня — очищение кожи головы и волос от частичек кожи, пыли и выделений сальных желез, поэтому большинство современных шампуней имеют слабокислую реакцию среды (рН 5,5−6). Назначение бальзама — улучшение структуры волос, облегчение расчесывания, защита от ультрафиолета, горячих методов укладки, поэтому в их составе могут присутствовать силиконы, минеральные масла, способные образовывать пленку на поверхности волоса. Бальзамы вообще не рекомендуется наносить на кожу головы и корни волос, так как это может привести к нарушению работы сальных желез, а сами волосы будут выглядеть жирными и неопрятными.
Что касается геля для душа, то он необходим для очищения кожи тела. В его состав входят ПАВ, масла, успокаивающие и увлажняющие компоненты, консерванты. Качественный гель для душа после использования не должен оставлять чувство сухости и стянутости кожи. При этом даже самый мягкий гель для душа содержит больше обезжиривающих кожу веществ, чем шампунь, поэтому его рекомендуют использовать для очищения кожи головы и волос только в крайних случаях, чтобы не нарушать естественный гидролипидный барьер кожи.
«Комбинированные средства содержат в своем составе компоненты, характерные для шампуней, кондиционеров и гелей и нацелены на универсальность, при этом каждая отдельная задача выполняется недостаточно эффективно. Кроме того, совмещенные средства при частом использовании могут вызывать негативные последствия. Так, пересушивание кожи головы способно привести к появлению перхоти», — предупредила собеседница Life.ru.