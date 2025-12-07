Хиллари Клинтон раскритиковала новую стратегию безопасности США

«Я все еще перевариваю стратегию. В ней содержится очень четкий сигнал того, что США делают большой шаг в сторону от тех альянсов, которые были отличительной чертой нашей внешней политики и нашей реальной силы влияния на события в мире. В документе содержится серьезное обвинение в адрес Европы, ее открытости и населения, что, на мой взгляд, создает ненужное разделение между нами и странами, с которыми у нас много общего и которые необходимы для нашей безопасности», — заявила Клинтон на сессии Дохийского форума в воскресенье.
Бывший госсекретарь также подчеркнула, что положения стратегии, связанные с обновлением доктрины Монро, могут быть трудно реализуемыми на практике.
«Документ оставляет больше вопросов, чем ответов, относительно того, какие конкретные шаги будут предприняты для реализации его широких заявлений», — отметила она.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой Европе поручается взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также отмечается расхождение взглядов между США и европейскими чиновниками, которые, по мнению Вашингтона, имеют нереалистичные ожидания относительно конфликта на Украине.