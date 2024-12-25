HiFi-стриминг Звук запустил в Telegram музыкальную игру с призами

За успехи игрокам присваиваются уровни: от «новичка» и «любителя» до «звезды» и «легенды». Кроме обычных есть и тайные задания: их можно пройти случайно, выполняя квесты. Кроме того, каждую неделю для игроков готовятся тематические задания, за участие в которых можно заработать дополнительные кристаллы.