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HiFi-стриминг Звук запустил в Telegram музыкальную игру с призами

HiFi-стриминг запустил в мессенджере Telegram «Звукоманию» — новый проект в формате игры. По правилам пользователи выполняют простые задания вроде «послушать эпизод подкаста» или «послушать персональную волну Сила Звука» в Звуке и получают за это баллы в виде кристаллов.

Источник: Звук

HiFi-стриминг запустил в мессенджере Telegram «Звукоманию» — новый проект в формате игры. По правилам пользователи выполняют простые задания вроде «послушать эпизод подкаста» или «послушать персональную волну Сила Звука» в Звуке и получают за это баллы в виде кристаллов.

За успехи игрокам присваиваются уровни: от «новичка» и «любителя» до «звезды» и «легенды». Кроме обычных есть и тайные задания: их можно пройти случайно, выполняя квесты. Кроме того, каждую неделю для игроков готовятся тематические задания, за участие в которых можно заработать дополнительные кристаллы.

МьюзЗвук.

У «Звукомании» есть персонаж-талисман — летучий мышонок Мьюз. Он живет в пещере с кристаллами. Каждую ночь он вылетает на охоту, чтобы найти еще больше новых драгоценностей. При этом Мьюз любит музыку, поэтому готов делиться сокровищами и полезными советами с участниками канала Сообщества Звукоманов.

Кристаллы можно обменять внутри игры на «билеты» для участия в розыгрыше призов. Чем больше билетов у звукомана, тем больше шансов на выигрыш. Среди призов: умные наушники, телевизоры, колонки, часы и смартфоны. Ближайший розыгрыш состоится 14 января. С полными правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Звук выяснил, под какие звуки хотели бы просыпаться россияне.