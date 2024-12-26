HiFi-стриминг Звук выяснил, какие звуки ассоциируются у россиян с Новым годом

В топ также попали музыка из новогодних фильмов (27%), звон бокалов (25%), шипение бенгальских огней (13%) и хруст снега под ногами (9%). Такой результат показал опрос, который провел HiFi-стриминг Звук.
Среди самых новогодних песен оказались «В лесу родилась елочка» Леонида Бекмана (20%), «Кабы не было зимы» Юрия Энтина и Евгения Крылатова (13%) и «Звенит январская вьюга» композитора Александра Зацепина (12%). Однако некоторые россияне назвали и более современные композиции — песню «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария» (11%) и музыку из рекламы Coca-Cola (8%). Праздничное настроение, по мнению респондентов, также создают композиции «Пять минут» Анатолия Лепина (6%) и «На Тихорецкую» Микаэла Таривердиева (5%).
Чаще всего в новогоднюю ночь у россиян звучат песни из отечественных фильмов (37%), например «Три белых коня» Евгения Крылатова из «Чародеев» и «Пять минут» Анатолия Лепина из «Карнавальной ночи». Кроме них в этот вечер слушают музыку из праздничных передач на ТВ (25%), детские новогодние песни (25%) и зарубежные рождественские хиты (13%), такие как «Last Christmas» Wham! и «Let It Snow!» Фрэнка Синатры.
Более трети респондентов (38%) считают музыку обязательным элементом подготовки к Новому году. Например, 25% наряжают елку со специальным плейлистом, а 16% не только слушают, но и сами поют за праздничным столом. При этом 32% респондентов полагаются на готовые плейлисты и радио в то время, как 16% создают собственные подборки песен с помощью стримингов.
Звук провел опрос к запуску зимнего адвент-календаря, в котором собраны аудиокниги и подкасты для создания праздничного настроения.
Ранее HiFi-стриминг Звук представил в Telegram музыкальную игру с призами.