HiFi-стриминг Звук выяснил, какие звуки ассоциируются у россиян с Новым годом

Более трети респондентов (38%) считают музыку обязательным элементом подготовки к Новому году. Например, 25% наряжают елку со специальным плейлистом, а 16% не только слушают, но и сами поют за праздничным столом. При этом 32% респондентов полагаются на готовые плейлисты и радио в то время, как 16% создают собственные подборки песен с помощью стримингов.