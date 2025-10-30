Хеллоуин в России в этом году практически не отмечают даже рестораны

Некоторые рестораны Владивостока в этом году продают посетителям Тыквенный Спас, хотя авторы его концепта далеки от ресторанного бизнеса так же, как от самого Владивостока. Это администрация ижевской школы № 16. Два года назад там сочли любовь детей к Хеллоуину слишком сильной и предложили альтернативу: оптимистичный праздник, прославляющий осенние дары природы. Оттуда мем про Тыквенный Спас просочился в интернет. Ижевской епархии РПЦ пришлось объясняться: мол, никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре нет, а попытку отвлечь детей от западных традиций священники сочли неудачной. С учетом того, что тыкву завезли в Россию в 16 веке из Европы, куда она в свою очередь попала из Центральной Америки, получилось и правда двусмысленно. Не потому ли молодых россиян ограждают от всего тыквенного с утроенной силой? Журфак МГУ, например, даже выпустил письменный оберег от празднования Хеллоуина, говорит студентка Татьяна: