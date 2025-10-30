Хеллоуин в России в этом году практически не отмечают даже рестораны

В России упал интерес к атрибутам Хеллоуина. Рост спроса на тематические товары на маркетплейсах составил 21% по сравнению с прошлым годом. Тогда продажи в канун Хеллоуина подскакивали в разы. СМИ пишут, что в этот раз на дополнительную выручку могут рассчитывать только рестораны.
В ряде заведений Москвы действительно предлагают специальную программу и меню. В основном — тематические десерты. Но многие делают акцент уже не на американском Хеллоуине, а на мексиканском Дне Мертвых. Вместо тыкв и паутины в залах — живые цветы, свечи и сахарные черепа. У официантов грим не под зомби, а под Santa Muerte. Впрочем, достаточно и тех, кто игнорирует подобные поводы привлечь публику. Празднование Хеллоуина утратило свою привлекательность для индустрии, убежден омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов:
Сергей Миронов омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» «Мода прошла, плюс переосмысление у многих пришло, что все-таки, ну, православные, это неправильно, что шутки, как бы, ну, не совсем верно. Мои франчайзи все обсудили еще 2 года назад. Решили, что нет, и блюд никаких нет. То есть, ну, с одной стороны, это некий инфоповод, с другой стороны, решили, что есть вещи, на которых не надо зарабатывать».
У владельца бара «Деликатессен» и пиццерии «Супернова» Вячеслава Ланкина другое мнение:
—Любой праздник для общепита, ресторана — это еще повод собрать гостей, сделать побольше выручки. И людям нравится, и нам неплохо. В этом году что-то непонятно. Мне с утра сегодня сыплются целый день сообщение о том, что какой-то закон что ли 20 ФЗ, е знаю, не помню точно, что запрещена какая-то символика, никто не знает, что запрещено, что можно, что нельзя, поэтому сделаем русский праздник Головин. Тыквенный спас.
— Ну и какие-то блюда, может быть, специальные, украшать будете?
— Ну да, да. Будет тыковка. Вроде разрешена.
Закон, о котором говорит предприниматель, — на самом деле статья 20.3 КоАП. Она запрещает пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики экстремистских организаций. В июле Верховный суд признал экстремистским и террористическим «Международное движение сатанизма», хотя заседание проходило за закрытыми дверями и без представителей ответчика. То есть, если креатив декоратора выйдет за рамки тыквы, ресторан рискует нарваться на штраф или даже на уголовное дело. Говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе:
Константин Трапаидзе председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» «С учетом того, что РПЦ много раз высказывала официальную позицию, что Хэллоуин носит символы, которые могут ассоциироваться или напрямую относиться к атрибутике так называемого сатанизма и антирелигиозной пропаганде, любые меры административной ответственности могут быть применены к юридическим лицам за изготовление, размещение или заказ этой атрибутики. Не исключаю, что в некоторых регионах по обращению граждан могут быть, даже уголовные дела. Сами по себе ни летучей мыши, ни тыквы не являются символикой, однако как минимум будет повод для разбирательств. Нужно будет проводить экспертизу, но сам по себе повод не очень приятный. Я бы не шутил».
Некоторые рестораны Владивостока в этом году продают посетителям Тыквенный Спас, хотя авторы его концепта далеки от ресторанного бизнеса так же, как от самого Владивостока. Это администрация ижевской школы № 16. Два года назад там сочли любовь детей к Хеллоуину слишком сильной и предложили альтернативу: оптимистичный праздник, прославляющий осенние дары природы. Оттуда мем про Тыквенный Спас просочился в интернет. Ижевской епархии РПЦ пришлось объясняться: мол, никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре нет, а попытку отвлечь детей от западных традиций священники сочли неудачной. С учетом того, что тыкву завезли в Россию в 16 веке из Европы, куда она в свою очередь попала из Центральной Америки, получилось и правда двусмысленно. Не потому ли молодых россиян ограждают от всего тыквенного с утроенной силой? Журфак МГУ, например, даже выпустил письменный оберег от празднования Хеллоуина, говорит студентка Татьяна:
«В этом году первокурсникам с нашего факультета пришло сообщение в общую беседу о том, что те студенты, которые придут на Хэллоуин на факультет в тематических костюмах или в гриме, получат выговор. Никому с других курсов ничего подобного не говорили и не запрещали, и даже в других корпусах МГУ видели тематические украшения, тыквы, летучих мышей и прочее. Абсолютно все сошлись во мнении, что это перегиб и бред».
Помнят ли противники Хеллоуина, что запретный плод всегда сладок, даже если он — тыква?