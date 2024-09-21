Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club

«Сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Камеди-клаб закрывается. Прощай, старый Камеди-клаб! И здравствуй, новый, 20-й сезон Камеди-клаб», — сказали в начале выпуска Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля.
В свою очередь, генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян особенно отметил в новом выпуске работу авторов и креативных продюсеров.
«Их за эти 20 лет было очень и очень много, и они продолжают удивлять и обещают, что будут удивлять и дальше», — сказал он.
Позднее Харламов в своем Telegram-канале пояснил, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется.
«Всё, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта… Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне», — написал Харламов.
По его словам, шоу всегда развивалось и адаптировалось «к новому времени».
«Comedy Club — это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растём вместе с вами и для вас», — добавил Харламов.
В четверг пресс-служба телеканала ТНТ сообщила РИА Новости, что развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается, последний выпуск выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.