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Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что начинают новый, 20-й сезон.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Камеди-клаб закрывается. Прощай, старый Камеди-клаб! И здравствуй, новый, 20-й сезон Камеди-клаб», — сказали в начале выпуска Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля.

В свою очередь, генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян особенно отметил в новом выпуске работу авторов и креативных продюсеров.

«Их за эти 20 лет было очень и очень много, и они продолжают удивлять и обещают, что будут удивлять и дальше», — сказал он.

Позднее Харламов в своем Telegram-канале пояснил, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется.

«Всё, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта… Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне», — написал Харламов.

По его словам, шоу всегда развивалось и адаптировалось «к новому времени».

«Comedy Club — это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растём вместе с вами и для вас», — добавил Харламов.

В четверг пресс-служба телеканала ТНТ сообщила РИА Новости, что развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается, последний выпуск выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.