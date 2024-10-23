Хандра, съем тебя! Врач рассказала, как пережить сезонную депрессию

Как ни странно, в организме тормозящий нейромедиатор ГАМК синтезируется из возбуждающего глутамина. Но для этого превращения ему необходимы специальные субстраты, в частности ферменты и витамин В₆. Поэтому очень важно, чтобы все необходимые компоненты поступали с пищей. Ведь значительная часть ГАМК синтезируется в кишечнике в результате жизнедеятельности некоторых полезных бактерий (микробиоты кишечника).