Ханде Эрчел раскрыла, какую героиню русской классики хотела бы сыграть

Также Эрчел призналась, что не смотрела российские сериалы, но планирует. По словам звезды, она наслышана о фильме «Анора», за который Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар». Актриса заявила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера.