Halsey воссоздала фотографии 9 величайших музыкантов. Фото

В преддверии выхода нового музыкального альбома «The Great Impersonator» («Великий имитатор») американская исполнительница Halsey воссоздала фотографии 9 величайших музыкантов. Делимся снимками имитациий культовых образов Стиви Никс, Шер, Долли Партон, Дэвида Боуи, Брюса Спрингстина и других.
Станьте свидетелем сверхъестественных способностей женщины, которая может стать кем угодно… Другом, любовницей, врагом. Она преображается на ваших глазах, ее голос и облик — отражение ваших самых сокровенных мечтаний и самых мрачных страхов, но будьте осторожны, потому что она не просто мастер маскировки, но и дух преображения, проскальзывающий между гранями реальности… В один момент она любимый друг, а в следующий — темный кошмар.
Королева кантри: Долли Партон на обложке альбома «Rainbow»
Одной из первых Halsey повторила образ королевы кантри-музыки — Долли Партон. Для подражания она выбрала фотографию с обложки альбома «Rainbow» 1987 года, на которой Партон изображена в типичном образе 80-х: с начесанными пышными волосами и в облегающем черно-золотом платье.
Обложка альбома «Rumours» группы Fleetwood Mac: главная ведьма — Стиви Никс
Невозможно забыть про альбом «Rumours» группы Fleetwood Mac, удостоенный премии «Грэмми». Обложку для него, кстати, снимал рок-н-ролльный фотограф Герберт Уортингтон. В оригинальной версии на фотоснимке изображен Мик Флитвуд и Стиви Никс в легендарном наряде «Рианнон». А вот Halsey повторила лишь образ главной ведьмы — Никс. Кажется, вышло совсем недурно.
«Верни меня к жизни»: знаменитая обложка альбома «Fallen»
Передаем привет всем любителям рок-музыки 2000-х. Помните культовый альбом группы Evanescence? Halsey определенно не забыла про этот снимок Эми Ли. На нем солистка рок-группы изображена в эпохальном образе времени: с пирсингом и черными как смоль волосами.
Культовая фотография Клайва Эрроусмита: «Кейт Буш в голубом»
Фотография Клайва Эрроусмита «Кейт Буш в голубом» в свое время стала культовой. На снимке 1981 года Буш запечатлена с растрепанными темно-каштановыми локонами, контрастирующими с яркой красной помадой. Вокруг поп-исполнительницы — текстурированная синяя ткань.
Легендарный хамелеон рок-музыки: Дэвид Боуи
На фотографии Терри О’Нила 1974 года, что вдохновила Halsey на смелый образ, Боуи одет в горчичный костюм с оранжево-желтыми волосами в тон. Звезда вальяжно курит сигарету и держит в руках ножницы. Настоящий «Бунтарь»!
«Dark Lady»: великолепная Шер
В данном случае Halsey копирует фотографию Шер 1978 года, на которой она запечатлена в фирменном голубом комбинезоне Bob Mackie. Длинные темно-каштановые волосы Шер каскадом струятся по спине, когда она поднимает руки над головой.
Одна из моих любимых песен Шер, «Dark Lady», стала хитом номер один в 1974 году. И по сей день она занимает первое место в моем сердце.
Ирландский рок: Долорес О’Риордан из группы The Cranberries
Как-то Halsey сказала, что она родилась давно потерянной дочерью Долорес О’Риордан, солистки группы The Cranberries (той самой, что выпустила хит «Zombie»). В память об ирландской исполнительнице была сделана имитация фотографии с эффектной стрижкой «пикси» и выщипанными тонкими бровями.
Бикини с американским флагом: обложка журнала I-D Magazine с Пи Джей Харви
Эта фотография имитирует обложку журнала I-D Magazine 1995 года, на которой британская исполнительница Пи Джей Харви позирует в бикини с американским флагом.
На десерт — Брюс Спрингстин: обложка альбома «Born in the U.S.A»
Замыкает наш хит-парад великих музыкантов, которым подражала певица Halsey, рок-звезда Брюс Спрингстин c обложкой седьмого студийного альбома «Born in the U.S.A», выпущенного в 1984 году. Прыгая на фоне американского флага с электрогитарой в руке, Halsey отдала дань уважения культовой фотографии, сделанной, на минуточку, знаменитым фотографом Энни Лейбовиц.
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