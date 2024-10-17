Halsey воссоздала фотографии 9 величайших музыкантов. Фото

Станьте свидетелем сверхъестественных способностей женщины, которая может стать кем угодно… Другом, любовницей, врагом. Она преображается на ваших глазах, ее голос и облик — отражение ваших самых сокровенных мечтаний и самых мрачных страхов, но будьте осторожны, потому что она не просто мастер маскировки, но и дух преображения, проскальзывающий между гранями реальности… В один момент она любимый друг, а в следующий — темный кошмар.