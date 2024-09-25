Хакнуть возраст. Эксперт открыл три секрета, как дожить до 120 лет

Сегодня о своих планах дожить до 120 лет заявляют биохакеры. При это сам биохакинг — применение всевозможных способов с целью самостоятельно выявить нарушения в работе тела — возник не от хорошей жизни. Пока официальная медицина, кроме рекомендаций правильно питаться, больше двигаться и своевременно проходить профилактические осмотры, не может ничего предложить человеку, который хочет жить долго. Поэтому ему не остается ничего другого, как попытаться взять здоровье под собственный контроль. Разумеется, это несет немало рисков, потому что соответствующих знаний у человека, как правило, нет, а вся доступная по этой теме информация не соответствует критериям доказательной медицины.