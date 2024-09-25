Хакнуть возраст. Эксперт открыл три секрета, как дожить до 120 лет

Пределом человеческой жизни считается возраст 120 лет. Что, кроме здорового образа жизни, поможет до него дожить? Об этом на конференции по управлению возрастом и здоровьем Ко-Лаб aif.ru рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев.
Сегодня о своих планах дожить до 120 лет заявляют биохакеры. При это сам биохакинг — применение всевозможных способов с целью самостоятельно выявить нарушения в работе тела — возник не от хорошей жизни. Пока официальная медицина, кроме рекомендаций правильно питаться, больше двигаться и своевременно проходить профилактические осмотры, не может ничего предложить человеку, который хочет жить долго. Поэтому ему не остается ничего другого, как попытаться взять здоровье под собственный контроль. Разумеется, это несет немало рисков, потому что соответствующих знаний у человека, как правило, нет, а вся доступная по этой теме информация не соответствует критериям доказательной медицины.
Только для здоровых
Противовесом поветрию биохакинга стало появление нового направления — медицины здорового человека. Сейчас повсеместно появляются клиники, которые аккумулируют в своей работе методики управления возрастом и здоровьем. По сути, медицина здорового человека — превентивная медицина, которая работает на этапе, когда у человека еще нет симптомов, свидетельствующих о развитии хронических заболеваний или они имеются на доклинической стадии (самом начале патологических изменений, которые возникают задолго до появления симптомов).
В таких клиниках старение рассматривается как состояние, при котором происходит постепенное сокращение возможностей организма поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаза). Например, уровень глюкозы (у многих людей старше 40 лет уровень сахара регулируется уже не так хорошо, как в молодости) или липидного обмена (что предрасполагает к появлению атеросклероза). Как оказалось, на такие «звоночки» можно влиять с помощью геропротекторов — веществ или лекарств, которые влияют на процессы старения.
Днем с огнем
В качестве геропротекторов могут выступать многие лекарственные средства, которые применяются при возрастных хронических заболеваниях. Как выяснилось, они воздействуют на процессы старения более фундаментально, поскольку замедляют не только развитие того заболевания, для которого были разработаны, но и отсрочивают смертность от многих причин. В первую очередь это противодиабетические средства, гиполипердермические препараты, препараты против артериальной гипертонии, заместительная гормональная терапия, регуляторы плотности костной ткани, препараты, которые влияют на состояние сосуды (в том числе — и сосуды головного мозга) и, конечно, противовоспалительные препараты (поскольку старение — состояние хронического системного воспаления, на базе которого и возникает большинство возрастных заболеваний).
Еда как лекарство
Сегодня активно изучаются и природные соединения, которые могут активировать аутофагию — способность клеток устранять поврежденные структуры. Такие соединения доступны в том числе и в продуктах питания. В частности, они есть в кофе. Мощнейшими антиоксидантными свойствами обладают грибы. Немало таких соединений и среди полифенолов (которыми богаты овощи и фрукты).
При этом многие классы геропротекторов не до конца изучены, и их эффективность должна быть подтверждена в многоцентровых клинических исследованиях с использованием биомаркеров старения человека и данных о смертности. Поэтому сегодня уместнее говорить не о геропротекторах, а о геросупрессорах, способных не предотвратить, а замедлить некоторые проявления старения. При этом в будущем возможно появление новых методов борьбы со старением, и мы надеемся на дальнейшее развитие медицины здорового человека.