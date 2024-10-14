Хакеры взломали роботы-пылесосы в США

Инциденты произошли сразу в нескольких городах Соединенных штатов в течение недели. Все «жертвы» взлома — китайские роботы-пылесосы Ecovacs Deebot X2. Хакеры управляли взломанными устройствами вручную: пылесосы начинали ездить за владельцами, а через динамики их оскорбляли и кричали разные гадости.
Юрист из Миннесоты Дэниэл Свенсон рассказал ABC News, что он смотрел дома телевизор, как вдруг его робот-пылесос стал странно себя вести. «Вначале я услышал звук, похожий на радиопомехи», — рассказывает Дэниел. Он открыл приложение для пылесоса и понял, что к камере в пылесосе и ручному управлению роботом подключился неизвестный. Мужчина сбросил пароль, перезагрузил робота и решил, что проблема решена.
Но пылесос почти сразу снова стал вести себя необычно. В этот раз радиопомех не было, а устройство начало кричать на мужчину и его сына «Чертовы ниггеры». Судя по тембру, голос принадлежал подростку, вспоминает Свенсон. Он выключил пылесос, и на этом проблема закончилась — как полагает мужчина, он легко отделался: пылесос находится на том же этаже, что и ванная комната, и запросто мог заснять его или кого-то из детей голыми в ванной.
Поэтому юрист даже рад, что хакеры так громко заявили о себе: вместо этого они могли долго и незаметно подглядывать за семьей. Больше мужчина этим устройством пользоваться не намерен.
Мистер Свенсон — не единственная жертва неизвестных взломщиков. В Лос-Анджелесе робот-пылесос гонялся за собакой, а в Эль Пасо — оскорблял владельца, пока его не выключили. Точное число взломов, произошедших в течение недели, неизвестно.
Как пишет издание, целый ряд уязвимостей в этой модели обнаружили уже полгода назад, но производитель, судя по всему, не обратил на нее внимания.
Как рассказал Дэниел, его попросили предоставить видео с неправильно функционирующим пылесосом: сотрудник компании просто отказывался верить ему на слово. Спустя несколько дней мужчина получил электронное письмо, в котором компания заявляла, что виной всему — утечка пароля, а сам робот-пылесос исправен и защищен.
В то же время специалисты уверены, что только логина и пароля, чтобы перехватить контроль над пылесосом, недостаточно.
Ранее рассказывали, как студент из Индии создал самый маленький пылесос в мире: его размер составляет всего пол-сантиметра. Кстати, этот пылесос — не робот, так что никакой хакер его не взломает.