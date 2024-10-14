Хакеры взломали роботы-пылесосы в США

Но пылесос почти сразу снова стал вести себя необычно. В этот раз радиопомех не было, а устройство начало кричать на мужчину и его сына «Чертовы ниггеры». Судя по тембру, голос принадлежал подростку, вспоминает Свенсон. Он выключил пылесос, и на этом проблема закончилась — как полагает мужчина, он легко отделался: пылесос находится на том же этаже, что и ванная комната, и запросто мог заснять его или кого-то из детей голыми в ванной.