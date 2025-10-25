Популярные темы
Хакеры раскрыли уязвимости баз данных ВСУ

Базы данных Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно уязвимы, так как, невзирая на зарубежное финансирование, в них имеются «дыры». Об этом 25 октября рассказал «Известиям» один из участников российской хакерской организации Killnet на условиях анонимности.

Источник: Аргументы и факты

«Самая главная уязвимость — это человеческий фактор. И в каждой системе есть слабое звено, которое сольет всю информацию, даже не понимая, что он это сделал. Им (Украине. — Ред.) Америка выделяет огромные деньги на безопасность, но она все так же дырявая, как и была раньше», — сказал один из них.

Хакер уточнил, что данная операция длилась на протяжении достаточно длительного периода, так как перед ним и его коллегами стояла задача скачать все данные так, чтобы никто из владельцев пораженных компьютеров и гаджетов не догадался об этом.

Собеседник «Известий» отметил, что восстанавливать утерянные документы бессмысленно, так как в них содержалась важнейшая информация — о деятельности крупнейшего производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Боевые Птахи Украины», поэтому «парализованным на несколько месяцев» ВСУ нужно заняться разработкой новой технической документации.

Ранее, 21 октября, группировка KillNet сообщила о взломе базы данных одного из крупнейших украинских маркетплейсов дронов для Вооруженных сил Украины, добыв личные данные сотрудников. Взлом был осуществлен после того, как хакеры получили доступ к системе министерства цифровой трансформации Украины.