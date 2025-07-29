Хакерская атака на «Аэрофлот»: кто стоит за киберсбоем в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» частично возобновила работу: к полудню было выполнено 76 из 123 запланированных рейсов. Оставшиеся 206 рейсов из 260 на сегодня находятся в стадии подготовки. Для минимизации задержек часть пассажиров перевели на рейсы дочерних авиакомпаний группы — «Россия» и «Победа». Приоритеты по восстановлению графика были определены по итогам совещания заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропортов и перевозчика. В первую очередь сейчас выполняются рейсы в отдаленные регионы, курортные направления (Сочи, Минеральные Воды) и международные рейсы.