Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвен Стефани анонсировала первый за семь лет сольный альбом Bouquet

Американская поп- и R&B-артистка, вокалистка группы No Doubt Гвен Стефани выпустит свой первый с 2017 года сольный студийник. Релиз пластинки под названием Bouquet намечен на 15 ноября.

Источник: Звук

В своих соцсетях певица опубликовала обложку предстоящего лонгплея, на которой она изображена лежащей на кровати в неком подобии ковбойского костюма с розой в руках.

Также Гвен раскрыла треклист альбома. В него вошли десять песен, в том числе фит с мужем звезды, кантри-музыкантом Блейком Шелтоном — Purple Irises. Стефани сообщила, что первый сингл Somebody Else’s увидит свет уже 20 сентября.

В апреле No Doubt отыграли концерт на фестивале Coachella после девяти лет затишья. По словам солистки, она открыта для деятельности в рамках коллектива, несмотря на то что конкретных планов у артистов пока нет.