Гвен Стефани анонсировала первый за семь лет сольный альбом Bouquet

В своих соцсетях певица опубликовала обложку предстоящего лонгплея, на которой она изображена лежащей на кровати в неком подобии ковбойского костюма с розой в руках.
Также Гвен раскрыла треклист альбома. В него вошли десять песен, в том числе фит с мужем звезды, кантри-музыкантом Блейком Шелтоном — Purple Irises. Стефани сообщила, что первый сингл Somebody Else’s увидит свет уже 20 сентября.
В апреле No Doubt отыграли концерт на фестивале Coachella после девяти лет затишья. По словам солистки, она открыта для деятельности в рамках коллектива, несмотря на то что конкретных планов у артистов пока нет.