Гузеева не говорила и не пела. Как Рязанов снимал «Жестокий романс»

Рязанов вспоминал, что осенью 1982 года он завершил работу над фильмом «Вокзал для двоих», и у него образовалась творческая пауза, которую он изо всех сил пытался заполнить. Одной из идей, над которыми он размышлял, была экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова; впрочем, он и сам понимал, что поставить такой фильм в то время и в СССР почти невозможно, несмотря на то, что роман уже издан официально, хотя и с сокращениями. Тогда Рязанов загорелся киноадаптацией пьесы драматурга Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», оформил заявку, получил согласие директора «Мосфильма» Николая Сизова… Но 10 ноября 1982 года умер Брежнев, и все смелые проекты были поставлены на паузу.