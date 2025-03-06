В ГУР Украины надеялись устроить провокацию в России руками подростков — эксперт

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что противник получил доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Между российскими организациями велась переписка. В руки ГУР попали письма с приглашениями. Они их изменили и осуществили массовую рассылку по образовательным учреждениям Москвы и Подмосковья. Целью операции был сбор данных с целью дальнейшей вербовки подростков.
— Как вы видите, основная цель украинской разведки — это получить персональные данные обучающихся с целью осуществления дальнейшей индивидуальной работы с каждым и склонения к противоправной деятельности против безопасности граждан и Российской Федерации в целом, — цитирует слова представителей ФСБ ТАСС.
В ведомстве отмечают, что подростки, которые бы попали в сети украинских специальных служб под руководством НАТО, должны были совершать диверсионно-террористические акты. Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с ВФокусе Mail предположил, что молодых российских граждан могли отправить на баррикады цветной революции.
Нередко, под вербовку попадают пользователи игр. Их обрабатывают в соответствующих чатах. Это является одним из способов ведения гибридной войны против России, считает эксперт.
— Если хочешь получить достижения в какой-то игре, то нужно вложить в неё средства — донаты. Родители на такие развлечения денег не дают и появляется добрый дяденька, который предоставляет средства, но взамен просит оказать небольшую услугу. Подростки не всегда понимают, что попали в ловушку. Что за эту игру наступают последствия из уголовного кодекса, напомнил Леонков.
Необходимо вести и просветительскую деятельность. Подросткам необходимо объяснить, что их могут заставить работать против своей страны.