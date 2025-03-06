В ГУР Украины надеялись устроить провокацию в России руками подростков — эксперт

— Если хочешь получить достижения в какой-то игре, то нужно вложить в неё средства — донаты. Родители на такие развлечения денег не дают и появляется добрый дяденька, который предоставляет средства, но взамен просит оказать небольшую услугу. Подростки не всегда понимают, что попали в ловушку. Что за эту игру наступают последствия из уголовного кодекса, напомнил Леонков.