ГУМу — 138 лет: от контор до «двухсотой секции»

Здание, впрочем, попытались восстановить, но безуспешно. Во второй половине XIX века стало ясно, что торговый центр на Красной площади просто необходим. На ней торговали около пятисот купцов, торговые ряды ветшали, грозя обвалиться на головы покупателей. Вопрос нужно было срочно решать. Но выселить, пусть даже и на время, купцов с Красной площади оказалось делом сложным — они то соглашались, то упирались и дело затягивалось на десятилетия. В конце концов вопрос был решен. Городской голова Николай Алексеев решил вопрос силовым методом и закрыл часть рядов из-за аварийности. Купцы схватились за головы и согласились на реконструкцию. На «войну» с ними у правительства Москвы ушло 20 лет.