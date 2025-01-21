Губернатором Ватикана впервые станет женщина

О своем намерении назначить Петрини на столь высокую должность Франциск сообщил во время интервью для программы «Che tempo che fa» итальянского телеканала Nove. Беседуя с телеведущим Фабио Фацио, он также упомянул, что «женщины справляются лучше» с государственной и политической деятельностью в Ватикане.