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Губернатором Ватикана впервые станет женщина

В марте 2025 года эту должность займет 55-летняя монахиня Рафаэлла Петрини.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Vatican News

Папа Римский Франциск в марте 2025 года назначит на должность губернатора Ватикана 55-летнюю монахиню Рафаэллу Петрини. Она станет первой женщиной истории, когда-либо занимавшей этот пост, — пишет Vatican News.

Известно, что Петрини с 2021 года является генеральным секретарем губернаторства государства-города Ватикан. В марте она сменит на должности 79-летнего кардинала Фернандо Вергеса Альсагу, с 2021 года занимающего пост губернатора.

О своем намерении назначить Петрини на столь высокую должность Франциск сообщил во время интервью для программы «Che tempo che fa» итальянского телеканала Nove. Беседуя с телеведущим Фабио Фацио, он также упомянул, что «женщины справляются лучше» с государственной и политической деятельностью в Ватикане.

Работа женщин в курии продвигается медленно, но эффективно. Теперь у нас их много.

Франциск
Папа Римский

Ранее рассказывали, что из-за романа матери-настоятельницы Ватикан отлучил от церкви женский монастырь в США.