Губернатор разрешил отстрел «кокаиновых медведей»

Противники нового закона заявили, что он ставит под угрозу популяцию флоридских медведей, которая однажды уже серьезно пострадала из-за деятельности человека. Зоозащитники указали, что с 2006 года в штате было зафиксировано менее 40 столкновений медведей с людьми и ни одно из них не привело к фатальным последствиям для последних.