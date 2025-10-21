Guardian: Зеленский посетит встречу «коалиции желающих» в Лондоне перед саммитом Путина и Трампа

Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, отправится в Лондон на встречу «коалиции желающих» в преддверии российско-американского саммита, который пройдет в Венгрии. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Уточняется, что целью визита в столицу Великобритании является получение гарантий безопасности для Украины. Кроме того, у главы киевского режима на этой неделе планируется «множество встреч и переговоров в Европе».
По информации издания, в Европе сейчас растет обеспокоенность в том, что на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште не будет представителей Украины и самих европейских государств.
Газета отмечает, что в европейских государствах вызвали разочарование результаты недавней встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне, где призыв Киева разместить крылатые ракеты Tomahawk был отвергнут.
Ранее стало известно, что Зеленский снова напрашивается на переговоры в Будапешт, где пройдет встреча Путина и Трампа. Политолог Александр Асафов специально для ВФокусе Mail рассказал, почему глава киевского режима рвется на саммит и нужен ли он там.