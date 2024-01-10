GSP: динозавров еще в Средние века «открыли» коренные жители Африки

Неизбежный интерес

Группа исследователей из Университетов Витватерсранда и Нельсона Манделы (ЮАР) заявила, что первыми «палеонтологами», открывшими динозавров, следует считать не британских ученых, а жителей Африканского континента. Среди доказательств — кость Массоспондила, найденная и принесенная человеком в пещеру как минимум за 500 лет до того, как английский натуралист Роберт Плот впервые научно описал останки динозавра. Ученые отмечают, что, конечно, люди находили окаменелости древних ящеров и на сотни тысячелетий раньше. Однако по какой-то причине африканцы не использовали их для ритуалов или лечения, как, например, в Азии, а сохраняли. Работа опубликована в Geological Society Publications.

Традиционно открытие первых динозавров приписывают нескольким европейским ученым, работавшим в период с XVII века, когда Плот описал бедренную кость гигантского животного в «Естественной истории Оксфордшира» (1677 год), однако британец не смог определить, какому именно существу она принадлежала. Завершается этот этап началом XIX века, когда геолог Уильям Бакленд и французский естествоиспытатель Жорж Леопольд де Кювье идентифицировали несколько окаменелостей как останки гигантской хищной ящерицы sauria. В промежутке между этими открытиями ученые накопили достаточно ископаемого материала, чтобы сформировалось представление о животных мезозойской эры.

В новом исследовании команда собрала и проанализировала данные из археологической, исторической и палеонтологической литературы и пришла к выводу, что в Африке интерес к окаменелостям динозавров существовал задолго до XVII века. И это было неизбежно, говорят исследователи. Предполагается, что человек разумный появился около 300 тысяч лет назад именно в Африке.

На этом континенте по сей день существует множество геологических обнажений, где коренные скальные породы выходят на поверхность и открывают древние окаменелости. Это, например, формация Кем-Кем на юге Марокко, Фаюмская впадина в Египте или Восточно-Африканский разлом. Благодаря этому останки древних динозавров были доступны нашим далеким предкам и без современных методов раскопок.

За столетия до Кювье

Авторы исследования также отмечают, что чаще всего ученые обнаруживали в Африке окаменелости динозавров не самостоятельно — им показывали, где искать, африканские гиды и местные жители. В пример исследователи приводят динозавра Джобария, которого нашли туареги в Нигере, и Жираффатитана, обнаруженного представителями народа мвера в Танзании.

А в Лесото в 1990-х годах археологи нашли в скальном убежище каменного века Болахле пещеру, где хранилась кость фаланги массоспондила (Massospondylus carinatus). В стенах пещеры не были обнаружены какие-либо ископаемые или торчащие из породы окаменелости, поэтому часть пальца динозавра могла быть только перенесена туда из места, где ее изначально нашли.

Убежище в Лесото окружают холмы и скалы из отложений, которые датируют примерно 180−200 миллионами лет назад, когда на Земле жили первые динозавры. Известно, что в этой части Африки обитали массоспондилы — травоядные предки зауроподов 4−6 метров в длину с вытянутой шеей и маленькой головой.

Известно, что в Средние века — с 1100 по 1700 год — эти территории заселяли местные племена койсан и басуто. Сильные дожди и выветривание пород уже тогда в изобилии открывали жителям останки вымерших животных. Точная дата, когда кость была найдена древним человеком остается загадкой, но это могло произойти как с XII по XVIII век, так и намного раньше. Предположительно, артефакт был сохранен людьми на полтысячелетия раньше, чем Плот описал кость динозавра.

Ученые предлагают разные объяснения тому, зачем это было сделано. Человек мог принести кость в свое жилище просто из любопытства или собирался изготовить из нее что-то, например, украшение или игрушку.

Известно также, что до появления палеонтологии люди на разных континентах знали об окаменелостях и следах динозавров, но интерпретировали их как принадлежавшие драконам и другим мифическим монстрам. Например, в алжирском фольклоре их приписывали мифической птице рух. Но, в отличие от европейских, азиатских и американских народов, в Африке останки динозавров редко использовали в традиционной медицине. Ученым предстоит выяснить, откуда эта уникальная черта у африканских «палеонтологов» древности.