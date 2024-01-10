GSP: динозавров еще в Средние века «открыли» коренные жители Африки
Впервые кость древней рептилии была найдена за несколько веков до научных исследований европейцев.
Впервые кость древней рептилии была найдена за несколько веков до научных исследований европейцев.
Группа исследователей из Университетов Витватерсранда и Нельсона Манделы (ЮАР) заявила, что первыми «палеонтологами», открывшими динозавров, следует считать не британских ученых, а жителей Африканского континента. Среди доказательств — кость Массоспондила, найденная и принесенная человеком в пещеру как минимум за 500 лет до того, как английский натуралист Роберт Плот впервые научно описал останки динозавра. Ученые отмечают, что, конечно, люди находили окаменелости древних ящеров и на сотни тысячелетий раньше. Однако по какой-то причине африканцы не использовали их для ритуалов или лечения, как, например, в Азии, а сохраняли. Работа опубликована в Geological Society Publications.
Традиционно открытие первых динозавров приписывают нескольким европейским ученым, работавшим в период с XVII века, когда Плот описал бедренную кость гигантского животного в «Естественной истории Оксфордшира» (1677 год), однако британец не смог определить, какому именно существу она принадлежала. Завершается этот этап началом XIX века, когда геолог Уильям Бакленд и французский естествоиспытатель Жорж Леопольд де Кювье идентифицировали несколько окаменелостей как останки гигантской хищной ящерицы sauria. В промежутке между этими открытиями ученые накопили достаточно ископаемого материала, чтобы сформировалось представление о животных мезозойской эры.
В новом исследовании команда собрала и проанализировала данные из археологической, исторической и палеонтологической литературы и пришла к выводу, что в Африке интерес к окаменелостям динозавров существовал задолго до XVII века. И это было неизбежно, говорят исследователи. Предполагается, что человек разумный появился около 300 тысяч лет назад именно в Африке.
На этом континенте по сей день существует множество геологических обнажений, где коренные скальные породы выходят на поверхность и открывают древние окаменелости. Это, например, формация Кем-Кем на юге Марокко, Фаюмская впадина в Египте или Восточно-Африканский разлом. Благодаря этому останки древних динозавров были доступны нашим далеким предкам и без современных методов раскопок.
Авторы исследования также отмечают, что чаще всего ученые обнаруживали в Африке окаменелости динозавров не самостоятельно — им показывали, где искать, африканские гиды и местные жители. В пример исследователи приводят динозавра Джобария, которого нашли туареги в Нигере, и Жираффатитана, обнаруженного представителями народа мвера в Танзании.
А в Лесото в 1990-х годах археологи нашли в скальном убежище каменного века Болахле пещеру, где хранилась кость фаланги массоспондила (Massospondylus carinatus). В стенах пещеры не были обнаружены какие-либо ископаемые или торчащие из породы окаменелости, поэтому часть пальца динозавра могла быть только перенесена туда из места, где ее изначально нашли.
Убежище в Лесото окружают холмы и скалы из отложений, которые датируют примерно 180−200 миллионами лет назад, когда на Земле жили первые динозавры. Известно, что в этой части Африки обитали массоспондилы — травоядные предки зауроподов 4−6 метров в длину с вытянутой шеей и маленькой головой.
Известно, что в Средние века — с 1100 по 1700 год — эти территории заселяли местные племена койсан и басуто. Сильные дожди и выветривание пород уже тогда в изобилии открывали жителям останки вымерших животных. Точная дата, когда кость была найдена древним человеком остается загадкой, но это могло произойти как с XII по XVIII век, так и намного раньше. Предположительно, артефакт был сохранен людьми на полтысячелетия раньше, чем Плот описал кость динозавра.
Ученые предлагают разные объяснения тому, зачем это было сделано. Человек мог принести кость в свое жилище просто из любопытства или собирался изготовить из нее что-то, например, украшение или игрушку.
Известно также, что до появления палеонтологии люди на разных континентах знали об окаменелостях и следах динозавров, но интерпретировали их как принадлежавшие драконам и другим мифическим монстрам. Например, в алжирском фольклоре их приписывали мифической птице рух. Но, в отличие от европейских, азиатских и американских народов, в Африке останки динозавров редко использовали в традиционной медицине. Ученым предстоит выяснить, откуда эта уникальная черта у африканских «палеонтологов» древности.