Грязный воздух снизил объем вещества головного мозга у детей

Дети и подростки особенно уязвимы из-за загрязненного воздуха, поскольку они еще растут. По отношению к массе тела по сравнению со взрослыми в организм ребенка поступает больше загрязняющих веществ. Также несовершеннолетние чаще находятся на улице.
Вместе с тем мало кто проводил комплексное и систематическое описание изменений головного мозга в этой возрастной группе под воздействием загрязнений воздуха. Чтобы устранить пробел, группа ученых под руководством Камелии Хостинар из Калифорнийского университета сделала систематический обзор 40 исследований, посвященных влиянию этого фактора на развитие головного мозга у детей. Об этом сообщается в журнале Developmental Cognitive Neuroscience,
В большей части статей изучалась связь между воздействием загрязнения воздуха и структурными изменениями мозга. Работа ученых показала, что раннее влияние неблагоприятного фактора (например, во время беременности матери и на первом году жизни) связано с уменьшением объема серого вещества в мозжечке в подростковом возрасте и меньшим объемом белого вещества в некоторых регионах мозга в детстве.
Пренатальное (предродовое) воздействие загрязненного воздуха также способствовало уменьшению объема мозолистого тела в детском возрасте.
Также выяснилось, что более сильное воздействие загрязнителей воздуха внутриутробно и в раннем детстве связано с упрощением микроархитектуры вещества мозга и увеличением его клеточного состава. Повышенное содержание меди в воздухе изменяло белое вещество вокруг хвостатого ядра.
Несколько исследований показало, что загрязнение воздуха связано с изменением уровней маркеров целостности нейронов и метаболизма, в частности маркеров метилирования ДНК генов, участвующих в развитии нервной системы.
Исследователи сделали вывод, что этот обзор обобщает имеющиеся данные о том, как загрязнение воздуха влияет на развитие головного мозга у детей. Данный анализ может стать основой для разработок профилактических программ в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой и обоснованием необходимости таких программ.
Отметим, прогулки на свежем воздухе — один из способов поддержать здоровье осенью. Они особенно нужны в период повышенных нагрузок.