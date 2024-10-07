Грязный воздух снизил объем вещества головного мозга у детей

Вместе с тем мало кто проводил комплексное и систематическое описание изменений головного мозга в этой возрастной группе под воздействием загрязнений воздуха. Чтобы устранить пробел, группа ученых под руководством Камелии Хостинар из Калифорнийского университета сделала систематический обзор 40 исследований, посвященных влиянию этого фактора на развитие головного мозга у детей. Об этом сообщается в журнале Developmental Cognitive Neuroscience,