«Грязную» нефть из Баку не хотят принимать в Европе

Согласно данным системы AIS, судно, способное перевозить до 158 тыс. тонн нефти, находится в режиме ожидания распоряжений уже три недели. Танкер покинул турецкий порт Джейхан 17 июля, а текущая осадка (15,9 м из возможных 17,1) указывает на наличие на борту порядка 100 тыс. тонн нефти. Рыночная стоимость груза оценивается примерно в $70 млн.
Ранее терминал в Джейхане приостанавливал работу из-за обнаружения загрязнений с 17 по 23 июля. Позже несколько европейских нефтеперерабатывающих компаний подтвердили получение некондиционного сырья. Итальянская Eni, австрийская OMV и чешское подразделение польской Orlen сообщили о партиях нефти с повышенным содержанием хлоридов, которые не были направлены на переработку. В Румынии обнаружение 90 тыс. тонн загрязненного сырья привело к введению режима чрезвычайной ситуации — компания OMV Petrom была вынуждена использовать стратегические запасы страны для обеспечения работы НПЗ.
Британская BP, оператор азербайджанской добычи и нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, подтвердила наличие некондиционной нефти. «Результаты оценки подтверждают наличие органических хлоридов в некоторых резервуарах на терминале Джейхан. Были приняты соответствующие меры по изоляции этих резервуаров, при этом продолжалась загрузка из резервуаров, которые были оценены как соответствующие нормальным спецификациям», — заявила руководитель отдела коммуникаций BP Azerbaijan Тамам Баятлы.
По данным Reuters, скидки на азербайджанскую нефть достигли четырехлетнего максимума. Технически некондиционное сырье может быть использовано после смешивания с качественной нефтью, что позволяет снизить уровень хлоридов до допустимых значений.
В Румынии рассматривается версия о возможном российском следе в загрязнении нефти, что, по мнению властей, создает угрозу энергобезопасности Европы. Однако эксперты склоняются к тому, что наиболее вероятной причиной инцидента стала техническая ошибка.
Ранее политологи раскрыли причины ударов по азербайджанской инфраструктуре на Украине. В пригороде Одессы ночная атака дронов вызвала масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили местные паблики.