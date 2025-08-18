«Грязную» нефть из Баку не хотят принимать в Европе

Ранее терминал в Джейхане приостанавливал работу из-за обнаружения загрязнений с 17 по 23 июля. Позже несколько европейских нефтеперерабатывающих компаний подтвердили получение некондиционного сырья. Итальянская Eni, австрийская OMV и чешское подразделение польской Orlen сообщили о партиях нефти с повышенным содержанием хлоридов, которые не были направлены на переработку. В Румынии обнаружение 90 тыс. тонн загрязненного сырья привело к введению режима чрезвычайной ситуации — компания OMV Petrom была вынуждена использовать стратегические запасы страны для обеспечения работы НПЗ.