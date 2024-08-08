Грязнее унитаза: какие места в автомобиле кишат микробами

Многие водители моют свои машины не более одного раза в пять лет. Чаще всего они пылесосят салон и коврики и протирают поверхности. Однако мало владельцев догадываются, что в их машинах есть множество отверстий, которые также нуждаются в чистке.
В редакции The Mirror рассказали, что в салоне автомобиля может быть в несколько раз больше микробов, чем на сиденье для унитаза.
Эксперты назвали четыре места, где скапливается большое количество патогенных микроорганизмов.
Автокресла и подголовники
Только на водительских сиденьях обитает от 300 до 650 бактерий. В одном из исследований, проведенных в Великобритании, 60% автовладельцев признались, что периодически едят в машине. Это приводит к попаданию частиц пищи в швы подголовников и сидений. А когда на улице жарко, на них скапливаются жир и пот.
Со временем материал, которым обит салон автомобиля, впитывает все загрязнения и становится подходящей средой для размножения микробов.
Решение проблемы: начните с простой чистки пылесосом. Затем смешайте воду с несколькими каплями средства для мытья посуды и уксусом и протрите сиденья и подголовники.
Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия становятся скоплениями пыли, пыльцы и других частиц, находящихся в воздухе. Со временем они превращаются в слой грязи, который может существенно повлиять на качество воздуха в автомобиле.
Скопление влаги, которая задерживается в фильтрах, способствует росту бактерий и может привести к появлению неприятного запаха из вентиляционных отверстий. Это означает, что каждый раз, когда вы включаете кондиционер, вы потенциально подвергаете себя и ваших пассажиров воздействию аллергенов и раздражающих веществ.
Решение проблемы: используйте мягкую щетку или тряпку из микрофибры, чтобы вычистить пыль и грязь из отверстий. Также можно использовать баллончик со сжатым воздухом, который поможет выдуть все скопившиеся загрязнения, застрявшие глубоко внутри.
Подстаканники
У многих есть привычка бросать мелочь в подстаканник. Также туда могут попадать капли кофе и прочих напитков, в том числе сладких. Липкий осадок, образующийся в отверстии, создает идеальную среду для размножения таких бактерий, как Bacillus cereus — распространенной причины пищевых отравлений.
Решение проблемы: воспользуйтесь зубной щеткой, тряпкой или губкой для того, чтобы удалить загрязнение. Также вы можете предотвратить появление липких следов. Для этого надо просто каждый день протирать подстаканники.
Багажник
В багажнике многие люди перевозят как продукты питания, так как и детские коляски, велосипеды и даже мусор. Однако на пищу могут попасть такие бактерии, как кишечная палочка и сальмонелла.
Решение проблемы: вытащите из багажника все вещи и тщательно пропылесосьте. Затем смешайте в баллончике с распылителем равные части воды и белого уксуса, слегка опрыскайте ковровое покрытие и оставьте на пять-десять минут, прежде чем протирать.
Руль и дверные ручки
Каждый раз, когда вы прикасаетесь к рулю или дверной ручке, на них остаются капли пота, жир и другие загрязнения с ваших рук.
Помимо прочего, используемые материалы — часто кожа, пластик и резина — особенно склонны к задержке грязи, что со временем приводит к образованию слоя из нее. Исследования показали, что две наиболее распространенные бактерии в автомобилях — Staphylococcus и Propionibacterium. Они могут привести к кожным инфекциям, пищевым отравлениям и воспалениям.
Решение проблемы: регулярно дезинфицируйте участки, к которым вы прикасаетесь руками, чтобы убить скопившиеся бактерии.
Анна Морозова