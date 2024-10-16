Грязь и пиво: в Мэне прошел ежегодный чемпионат по ношению жен

Ежегодный чемпионат по ношению жен прошел 11 октября на горнолыжном курорте Санди-Ривер в штате Мэн (США). Более 30 пар соревновались в забеге на 254 м, неся при этом своих жен на спине.
Согласно правилам, в ходе состязания участники должны не только быстрее всех добежать до финиша, но и успешно преодолеть встречные препятствия — бассейны, наполненные водой, склоны, валяющиеся бревна и ямы с грязью. Вот как это выглядело в 2022 году.
Обычно большинство участников используют технику, при которой женщину несут как рюкзак — вверх ногами, чтобы руки бегунов были свободны. При этом участники прикладывают максимум ловкости и усилий, чтобы выиграть в забеге, ведь на финише их ждет ценный приз — бочонок пива эквивалентный весу жены. А, как показывает практика, обычно это достаточно внушительный объем.
Известно, что происхождение этого «забавного» вида спорта связано с финской легендой XIX века о человеке, известном как «Разбойник Ронкайнен», банда которого грабила деревни и крала местных женщин, унося их на спине. Вот так, спустя несколько веков, варварский обычай стал поводом повеселиться всей семьей на выходных.
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