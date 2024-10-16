Грязь и пиво: в Мэне прошел ежегодный чемпионат по ношению жен

Обычно большинство участников используют технику, при которой женщину несут как рюкзак — вверх ногами, чтобы руки бегунов были свободны. При этом участники прикладывают максимум ловкости и усилий, чтобы выиграть в забеге, ведь на финише их ждет ценный приз — бочонок пива эквивалентный весу жены. А, как показывает практика, обычно это достаточно внушительный объем.