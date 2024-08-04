Грядущий коллапс в Атлантике назвали «катастрофой планетарного масштаба»

«Еще несколько лет назад мы обсуждали, произойдет ли это вообще, как своего рода риск с низкой вероятностью и высокими последствиями, — комментирует Рамсторф CNN. — И сейчас это выглядит намного более вероятным, чем всего несколько лет назад. Теперь люди начинают догадываться, когда это произойдет».