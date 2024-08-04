Грядущий коллапс в Атлантике назвали «катастрофой планетарного масштаба»

Ученые предположили в новом исследовании, что жизненно важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду во всем мире, может рухнуть уже в конце 2030-х годов — это катастрофа планетарного масштаба, которая изменит погоду и климат.
Как сообщает CNN, несколько исследований, проведенных в последние годы, показали, что важнейшая система — атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, или AMOC, — может оказаться на грани коллапса, ослабленная повышением температуры океана и нарушением солености, вызванным антропогенным изменением климата.
Но в новом исследовании, которое проходит экспертную оценку и еще не было опубликовано в журнале, используется самая современная модель для оценки возможного коллапса, предполагающая, что остановка может произойти между 2037-м и 2064 годом.
Это исследование показывает, что к 2050 году она, скорее всего, рухнет.
«Это действительно вызывает беспокойство», — подчеркивает Рене ван Вестен, морской и атмосферный исследователь из Утрехтского университета в Нидерландах и соавтор исследования.
«Все негативные побочные эффекты антропогенного изменения климата по-прежнему будут проявляться, например, усиление аномальной жары, засух и наводнений, — сказал он CNN. — Тогда, если вдобавок ко всему произойдет массовый экономический коллапс… Климат станет еще более искаженным».
Подобно конвейерной ленте, АМОC забирает теплые поверхностные воды из южного полушария и тропиков и распределяет их в холодной Северной Атлантике. Более холодная и соленая вода затем опускается и течет на юг.
Последствия коллапса AMOC оставили бы некоторые части земного шара неузнаваемыми.
В течение десятилетий после обвала арктические льды начнут ползти на юг и через 100 лет распространятся вплоть до южного побережья Англии. Средняя температура в Европе понизится, как и в Северной Америке, включая некоторые районы США. В тропических лесах Амазонки смена времен года полностью изменится: нынешний сухой сезон сменится дождливыми месяцами, и наоборот.
«Это действительно большая опасность, и мы должны сделать все возможное, чтобы избежать ее», — подчеркивает Штефан Рамсторф, физический океанограф из Потсдамского университета в Германии, который не принимал участия в последних исследованиях.
Чтобы прийти к своим выводам, ученые из Утрехта использовали самые современные модели и впервые определили район Южной части Атлантического океана как оптимальное место для мониторинга изменений в циркуляции и использования данных наблюдений. Они изучили температуру и соленость океана в этих местах, чтобы подтвердить предыдущие прогнозы о том, когда АМОС может достичь своей критической точки.
По словам Рамсторфа, акцент в исследованиях океана на сроках коллапса является относительно новым достижением. Но это говорит о том, насколько далеко продвинулось понимание учеными ослабления АМОС.
«Еще несколько лет назад мы обсуждали, произойдет ли это вообще, как своего рода риск с низкой вероятностью и высокими последствиями, — комментирует Рамсторф CNN. — И сейчас это выглядит намного более вероятным, чем всего несколько лет назад. Теперь люди начинают догадываться, когда это произойдет».
Рамсторф сказал, что примерно пять лет назад он согласился бы с тем, что крах AMOC в этом столетии маловероятен, хотя даже 10-процентный риск все еще неприемлемо высок «для катастрофических последствий такого масштаба».
«В настоящее время существует, по сути, пять работ, в которых предполагается, что это вполне может произойти в этом столетии или даже до его середины, — сказал Рамстоф. — По моей общей оценке, сейчас риск того, что мы пройдем переломный момент в этом столетии, вероятно, даже превышает 50%».
Несмотря на стремительный прогресс в исследованиях АМОС и молниеносное развитие моделей, которые пытаются предсказать его разрушение, они все еще не лишены проблем.
Например, модели не учитывают критический фактор гибели АМОС — таяние гренландских льдов. Огромные объемы пресной воды сходят с ледяного покрова и стекают в Северную Атлантику, что нарушает одну из движущих сил циркуляции — соленую.
«Вы уже получаете огромный приток пресной воды в северную Атлантику, что может полностью нарушить работу системы», — сказал Рамсторф.
По словам Рамстофа, этот пробел в исследованиях означает, что прогнозы могут недооценивать то, как скоро или быстро произойдет обвал.