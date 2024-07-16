Грядка-терапия. Психолог рассказала, как сутки на даче снимают стресс

«Когда человек, например, сажает зернышко в землю, ему перед этим следует разрыхлить почву, убрать сорняки — это можно сравнить с психологической терапией. Процесс “огородничества” помогает человеку на метафорическом уровне. Он показывает в достаточно коротком временном цикле, что встречаются препятствия в виде непогоды, ветра, иных непредсказуемых проблем. Однако человек с этим справляется, потому что есть конечная цель, например, какой-то плод, либо какой-то цветок», — объясняет Рената Бахтеева. Начало действия, процесс и результат тут во времени идут близко друг к другу, в течение одного сезона, что подкрепляет у человека паттерн успешного поведения, достижения своих целей, учит не бояться новых начинаний. Конечно, сажая огурцы, вы не думаете о том, что теперь не побоитесь научиться водить машину или развестись, действие на психику гораздо тоньше.