Грядет развязка: Туск обвинил «местных идиотов» в работе на Путина

В своем сообщении в соцсети X Туск обвинил Москву в том, что она якобы реализует с двух сторон некий «сценарий Путина». С одной — через «антипольские жесты украинцев», а с другой — через целенаправленное «нагнетание антиукраинских настроений в Польше».