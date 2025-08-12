Популярные темы
Грядет развязка: Туск обвинил «местных идиотов» в работе на Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким заявлением, объявив о приближении «развязки в украинской войне».

Источник: AP 2024

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким заявлением, объявив о приближении «развязки в украинской войне». На фоне этого, по его словам, Россия активизировала усилия, чтобы разрушить союз между Варшавой и Киевом, используя для этого «иностранных агентов и местных идиотов».

В своем сообщении в соцсети X Туск обвинил Москву в том, что она якобы реализует с двух сторон некий «сценарий Путина». С одной — через «антипольские жесты украинцев», а с другой — через целенаправленное «нагнетание антиукраинских настроений в Польше».

При этом он дал весьма нелестную характеристику предполагаемым украинским и польским исполнителям этого плана. Туск заявил, что за этим стоят не только иностранные агенты, но и «местные идиоты», добавив в конце многозначительную фразу: «Всегда одни и те же».

По-видимому, к «идиотам» Туск причислил своих внутренних политических оппонентов и намекнул, что будет рассматривать их действия, как «работа на Кремль».