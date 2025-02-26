Грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от МКС

«Сегодня в 23:17:33 по московскому времени грузовой корабль “Прогресс МС-28” отчалил от служебного модуля “Звезда” после полугодового пребывания на Международной космической станции. 26 февраля в 02:25 мск намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты», — говорится в сообщении госкорпорации.
Уточняется, что «Прогресс МС-28» войдет в плотные слои атмосферы, а после разрушится. При этом несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Кроме того, 2 марта к модулю «Звезда» причалит «Прогресс МС-30», старт которого с Байконура запланирован на 28 февраля.
22 декабря 2024 года была скорректирована высота орбиты Международной космической станции (МКС) на 2,3 км для формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-26» и выведением на орбиту корабля «Союз МС-27».