Грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от МКС

«Сегодня в 23:17:33 по московскому времени грузовой корабль “Прогресс МС-28” отчалил от служебного модуля “Звезда” после полугодового пребывания на Международной космической станции. 26 февраля в 02:25 мск намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты», — говорится в сообщении госкорпорации.