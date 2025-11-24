Грузию привлекли к морской операции НАТО

«В мае 2022 года Североатлантический альянс предоставил Грузии статус оперативного партнера морской операции OSG. Примечательно, что Грузия стала первой страной, не входящей в НАТО, получившей этот статус в результате прохождения соответствующими подразделениями необходимой сертификации. На основании этого решения Грузия уполномочена оказывать Альянсу поддержку в обеспечении морской безопасности», — приводит EADaily сообщение Пограничной полиции Грузии.