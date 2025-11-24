Популярные темы
Грузию привлекли к морской операции НАТО

Грузинских пограничников привлекли к морской операции НАТО «Морские стражи» (Sea Guardian). Соответствующее техническое соглашение подписали начальник пограничной полиции Грузии Давид Тамазашвили и военный атташе Турции полковник Ильхан Октендурал. Это первый случай интеграции страны, не входящей в НАТО, в такую операцию.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: military.autodailyz

По данным погранполиции Грузии, сотрудники береговой охраны Грузии разместятся на турецких военных кораблях. Заключенное соглашение регулирует все двусторонние вопросы — детали развертывания, дислокацию, обязанности и ответственность грузинского подразделения на турецких судах. Грузия стала первой страной, не входящей в альянс НАТО, которая получила статус партнера операции.

«В мае 2022 года Североатлантический альянс предоставил Грузии статус оперативного партнера морской операции OSG. Примечательно, что Грузия стала первой страной, не входящей в НАТО, получившей этот статус в результате прохождения соответствующими подразделениями необходимой сертификации. На основании этого решения Грузия уполномочена оказывать Альянсу поддержку в обеспечении морской безопасности», — приводит EADaily сообщение Пограничной полиции Грузии.

