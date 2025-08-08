Популярные темы
Грузия признала ответственность за войну с Россией по международным документам

Тбилиси признает ответственность властей Грузии за начало войны с Россией в 2008 году по международным документам. Об этом в пятницу, 8 августа, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Источник: Kmu.gov.ua

Он рассказал, что «саакашвилевские власти» поставили свои подписи под резолюцией ПАСЕ и выводами международной комиссии Хайди Тальявини, которые являются «неопровержимыми подтверждениями» начала прежним режимом войны.

— От этих документов им никуда не сбежать, — добавил премьер-министр.

По словам Кобахидзе, подобное предательство нанесло сильный удар «национальным интересам страны», передает «Взгляд».

Глава Министерства иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, в свою очередь, отметил, что грузинская сторона не готова восстановить дипломатические отношения с Россией из-за того, что Москва якобы «оккупирует» территории Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, Грузия не будет подписывать соглашение о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией. Восстановить территориальную целостность можно исключительно мирным путем, чего Грузия и придерживается.