Грузия подготовила жалобу на Би-би-си из-за материала о химсредствах

ТБИЛИСИ, 8 янв — РИА Новости. Власти Грузии подготовили жалобу в адрес вещательной корпорации Би-би-си за ее сюжет о якобы имевшем место использовании химических средств во время разгона митингов в Тбилиси, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Ранее Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое средство камит. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи с публикацией.
«Жалоба подготовлена, у нас еще есть крайний срок для подачи иска, и он будет подан. Процедура заключается в том, что изначально жалоба должна быть подана во внутреннюю регулирующую инстанцию Би-би-си… в ближайшие дни мы обратимся с жалобой. Мы надеемся, что на этом уровне Би-би-си признает, что история была сфабрикована и ею манипулировали. Если не признают, то мы обратимся в другие инстанции», — сказал Папуашвили.
Глава МВД страны Гека Геладзе 2 декабря заявил, что правоохранительные органы Грузии не применяли в ходе разгона акций протеста 2024 года какое-либо вещества, опасные для здоровья жизни человека. В свою очередь СГБ Грузии сообщила, что МВД страны закупало и многие годы использовало для разгона митингов слезоточивый газ, известный как «Сирень», или CS.
Акции протеста начались в Тбилиси и крупных городах страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ. После разгона митингующие в социальных сетях писали, что они жалуются на отдышку, рвоту и кашель, которые, по их словам, длились неделями.