Грузия подготовила жалобу на Би-би-си из-за материала о химсредствах

«Жалоба подготовлена, у нас еще есть крайний срок для подачи иска, и он будет подан. Процедура заключается в том, что изначально жалоба должна быть подана во внутреннюю регулирующую инстанцию Би-би-си… в ближайшие дни мы обратимся с жалобой. Мы надеемся, что на этом уровне Би-би-си признает, что история была сфабрикована и ею манипулировали. Если не признают, то мы обратимся в другие инстанции», — сказал Папуашвили.