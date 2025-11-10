Грузия обвинила Евросоюз в двуличии: Тбилиси требует уважения к себе

Политик подчеркнул, что подобные действия, включая поощрение экстремизма, несовместимы ни с дружескими, ни с партнерскими отношениями. Каха Каладзе вновь подтвердил готовность Грузии к сотрудничеству с Евросоюзом, но указал, что оно не может быть односторонним. Тбилиси ждет от Брюсселя справедливого отношения, уважения к грузинскому народу, национальной конституции и государственной независимости.