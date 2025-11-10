Популярные темы
Грузия обвинила Евросоюз в двуличии: Тбилиси требует уважения к себе

Каладзе: ЕС говорит о дружбе с Грузией, но при этом готовит революцию.

Источник: Инна Кукуджанова/ТАСС

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза. По его словам, действия ЕС свидетельствуют о двойной игре в отношении Грузии.

Каладзе заявил, что, декларируя дружбу, Брюссель одновременно поддерживает подготовку государственного переворота в стране, что является абсолютно неприемлемым.

Политик подчеркнул, что подобные действия, включая поощрение экстремизма, несовместимы ни с дружескими, ни с партнерскими отношениями. Каха Каладзе вновь подтвердил готовность Грузии к сотрудничеству с Евросоюзом, но указал, что оно не может быть односторонним. Тбилиси ждет от Брюсселя справедливого отношения, уважения к грузинскому народу, национальной конституции и государственной независимости.

Данное заявление прозвучало на фоне последней позиции Еврокомиссии. В официальном документе, оценивающем прогресс стран-кандидатов, Грузия была названа лишь «номинальным» кандидатом на вступление в ЕС. В комиссии пояснили, что такой статус связан с выводом Европейского совета от декабря 2024 года о фактической приостановке процесса интеграции и наблюдаемым в Грузии откатом от демократических принципов.