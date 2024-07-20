Грустят ли собаки, когда их оставляют в одиночестве на целый день

Собаки — социальные животные. Они действительно испытывают такие фундаментальные эмоции, как счастье и грусть. Кроме того, у них формируется сильная привязанность к хозяину. Учитывая это, логично, что собакам нравится быть с теми, кого они любят. Поэтому оставлять питомца дома одного на длительное время нельзя, так как животное начнет испытывать не только грусть, но и сильный стресс, тяжело переживая разлуку.