Грустят ли собаки, когда их оставляют в одиночестве на целый день

Собаки — социальные животные. Они действительно испытывают такие фундаментальные эмоции, как счастье и грусть. Кроме того, у них формируется сильная привязанность к хозяину. Учитывая это, логично, что собакам нравится быть с теми, кого они любят. Поэтому оставлять питомца дома одного на длительное время нельзя, так как животное начнет испытывать не только грусть, но и сильный стресс, тяжело переживая разлуку.
Однако оставаться с собакой постоянно тоже невозможно, ведь немногие владельцы питомцев работают дома. Для того, чтобы вынужденное расставание прошло наиболее комфортно для животного, эксперты рекомендуют следовать следующим советам.
Готовьте собаку к разлуке постепенно
Животное должно понимать, что вы его не бросаете. Поэтому с раннего возраста нужно выработать у питомца навык справляться с одиночеством. Для этого ежедневно оставляйте его дома, постепенно увеличивая время вашего отсутствия. Важно дать собаке возможность чем-то заняться, для этой цели подойдут специальные игрушки или, например, игровые кормушки. Также можно установить камеру, чтобы наблюдать за поведением домашнего питомца на расстоянии.
Найдите питомцу компанию
Попробуйте приходить домой в обеденный перерыв, чтобы скрасить день питомца. Если такой возможности нет, подумайте о том, чтобы завести для него компаньона. Некоторым собакам, например, нравится общество кошек. Однако беспроигрышный вариант — еще одна собака. Вместе им будет намного легче пережить ваше отсутствие. Правда, в этом случае придется уделить особое внимание дисциплине и воспитанию, чтобы дом в ваше отсутствие не пострадал.
Наймите специалиста или отведите животное в «детский сад»
Если вы часто путешествуете или редко бываете дома из-за работы, можно поискать надежный детский сад для собак или «выгульщика», который будет ежедневно проводить время с питомцем в ваше отсутствие. Во многих «садах» установлены камеры, которые позволят наблюдать за животным. Кроме того, это позволит не беспокоиться о том, что дома после работы вас будет ждать погрызенный плинтус и оторванные обои.
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Кристина Корчанова