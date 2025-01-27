Группы крови могли стать причиной вымирания неандертальцев

Ученые из Университета Экс-Марсель (Франция) проанализировали генетические данные десятков древних особей, живших от 120 000 до 20 000 лет назад, чтобы изучить группы крови и антигены эритроцитов у неандертальцев, денисовцев и ранних представителей Homo sapiens. Таким образом они выяснили, что древние люди могли погибнуть из-за отсутствия генетических вариантов.
Результаты анализа, опубликованного в журнале Scientific Reports, показали различия в эволюции групп крови между неандертальцами и современными людьми.
Так, например, у неандертальцев ученые обнаружили редкую группу крови по системе Rh. При скрещивании с другими гомининами этот тип повышал риск развития гемолитической болезни. Она могла вызвать серьезные проблемы у детей, такие как желтуха, тяжелая анемия и повреждения мозга.
Помимо прочего, ученые установили, что на протяжении последних 80 тысяч лет своего существования у неандертальцев практически не менялись группы крови. Специалисты предполагают, что этот факт указывает на генетическую изоляцию и ограниченное разнообразие популяции, что и способствовало вымиранию древних людей.
В отличие от неандертальцев, Homo Sapiens, покинувшие Африку, быстро эволюционировали. Примерно от 70 до 45 тысяч лет назад у них появились новые генетические варианты групп крови, вероятно, во время пребывания на территории современного Ирана. Эти изменения могли помочь древним людям приспособиться к новым условиям и болезням в Евразии.
Ранее ученые выяснили, что неандертальцы и первые европейцы обменивались генами на протяжении семи тысяч лет.