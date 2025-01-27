Группы крови могли стать причиной вымирания неандертальцев

В отличие от неандертальцев, Homo Sapiens, покинувшие Африку, быстро эволюционировали. Примерно от 70 до 45 тысяч лет назад у них появились новые генетические варианты групп крови, вероятно, во время пребывания на территории современного Ирана. Эти изменения могли помочь древним людям приспособиться к новым условиям и болезням в Евразии.